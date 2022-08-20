Греция спустя 12 лет вышла из-под усиленного надзора кредиторов

Греция, которая находилась под контролем со времен начавшегося в 2010 году долгового кризиса, выполнила все необходимые условия, и Еврокомиссия одобрила снятие усиленного надзора

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Louisa Gouliamaki / AP)

Усиленный контроль кредиторов за экономикой Греции завершился 20 августа, объявила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Благодаря решимости и стойкости Греции и ее народа страна может закрыть эту главу. <...> ЕС всегда будет поддерживать вас», — написала она.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал окончание контроля «историческим днем» для греков. «Круг, который 12 лет причинял гражданам боль, теперь разорван», — заявил он в обращении по случаю этого события.

В 2010 году Афины обратились за помощью к ЕС, чтобы избежать дефолта. В том же году, а также в 2012 году и 2015 году стране были предоставлены три пакета экономической помощи. Программы макроэкономического финансирования страны кредиторами (Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ) завершились в 2018 году, тогда страна вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов.

За эти годы экономика Греции сократилась на 25%; в стране сокращались пенсии, увеличивались налоги, властям приходилось жестко экономить. По словам Мицотакиса, все это вызвало и социальные проблемы — жестокость и беспорядки.

В 2019 году Греция впервые с 2010 года выпустила 10-летние облигации, в марте 2021 года — 30-летние. Зимой газета «Нафтемборики» писала, что страна рассчитывает летом выйти из режима усиленного надзора со стороны международных кредиторов. Афины выполняли свои обязательства и проводили необходимые реформы для выполнения программы экономической консолидации, в результате чего Еврокомиссия одобрила ее выход из-под режима усиленного контроля, пояснял ранее в августе министр финансов Христос Стайкурас.

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ЕС продолжит следить за ситуацией в Греции до 2059 года — предполагается, что к тому времени она выплатит 75% долгов в соответствии с подписанными меморандумами. Раз в два года будет проводиться оценка греческой экономики (до настоящего момента представители кредиторов оценивали ситуацию раз в квартал). Сейчас под таким же контролем находятся Ирландия, Испания, Кипр и Португалия, которые во время долгового кризиса тоже обращались за помощью к кредиторам.