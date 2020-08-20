Минэкономразвития заявило о замедлении падения российского ВВП

Основные показатели российской экономики все еще намного ниже докризисных, но по сравнению с началом лета экономическая активность все же начала восстанавливаться

Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

В июле сокращение ВВП России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 4,7%, говорится в макроэкономическом обзоре (*pdf) Минэкономразвития. По сравнению с июнем темпы падения внутреннего валового продукта сократились.

В июне падение ВВП год к году составляло 6,4%. В целом за семь месяцев с начала года ВВП России упал на 3,8% год к году.

В улучшение статистики внесло основной вклад восстановление активности в потребительском секторе, считают в ведомстве. Спад оборота розничной торговли в июле составил 2,6% по сравнению с июлем 2019 года, в то время как в июне падение составляло 7,7%. Лучше всего себя показал непродовольственный сектор, где падение составляло 2,7% год к году по сравнению с 11,3% в июне. Продажи новых автомобилей даже смогли превысить уровень прошлого года на 6,8%, хотя во втором квартале 2020 года их падение составило 48,6%.

«В сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней прошлого года в условиях сохранения ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем и в данном сегменте наблюдается постепенное улучшение ситуации», — указывает ведомство. По сравнению с прошлым годом падение в секторе платных услуг населению составило в июле 25,5% (по сравнению с 31,4% месяц назад); оборот общественного питания упал на 28,2% год к году (по сравнению с 42,9% месяцем ранее). Восстановление также идет в сфере сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

Негативную динамику продолжает показывать добывающий сектор. «Восстановление ВВП сдерживается негативными показателями добывающего комплекса и смежных отраслей. Падение добычи полезных ископаемых в июле ускорилось до минус 15,1% год к году (по сравнению с июнем, когда было минус 14,2%), что связано в первую очередь с продлением максимального сокращения в рамках сделки ОПЕК+ на июль», — сообщили в Минэкономразвития.