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Китай снизил объем импорта СПГ из России

За первое полугодие 2024-го поставки СПГ из России в Китай упали почти на 10% по сравнению с прошлым годом
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В первые шесть месяцев 2024 года импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай снизился, а нефти — вырос по сравнению с тем же периодом 2023 года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Импорт СПГ составил 3,51 млн т, это меньше прошлогоднего показателя на 9,2%. В стоимостном выражении — более $2 млрд.

Торговый оборот двух стран за первое полугодие составил почти $117 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 1,8%. Экспорт из Китая в Россию составил $51,6 млрд, что ниже на 0,8%, импорт вырос до $65,2 млрд (на 3,9%).

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Фото:Global Look Press

В июне Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, который включал ограничения в отношении торговли СПГ и нефтью. ЕС запретил транзит российского СПГ через свои порты (мера вступила в силу не сразу, она заработает после девятимесячного переходного периода) и ввел санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, были введены санкции против некоторых китайских компаний, работающих с Россией.

Москва считает незаконными вводимые против нее санкции. Пекин придерживается аналогичной позиции: там не считают введение ограничений эффективным решением кризисов.

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