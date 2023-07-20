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Экономисты назвали поколение россиян с самым большим выигрышем в зарплате

Эксперты НИУ ВШЭ: наибольший выигрыш в зарплатах получают рожденные в 1990–1994 гг.
Больше всего в зарплатах на российском рынке выигрывают работники, рожденные в 1990–1994 годах, выяснили в НИУ ВШЭ. Пик заработков приходится на 15–19 лет опыта, затем происходит резкий спад — до уровня даже ниже начала карьеры
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Для России характерна нетипичная кривая зарплат в зависимости от возраста: если во всем мире считается, что зарплата работника растет с возрастом и по мере накопления опыта, то в России уровень зарплат в предпенсионном возрасте оказывается не выше, чем на старте карьеры. Об этом написали ученые из Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Евгения Чернина и Владимир Гимпельсон в статье «Растут ли зарплаты с опытом: разбор российской загадки», опубликованной в июньском номере журнала Journal of Comparative Economics (статья есть у РБК).

Нестандартность динамики зарплат в России связана с тремя разными процессами, накладывающимися друг на друга: эффектом накопления опыта, принадлежностью к определенной возрастной когорте и временем, говорится в сообщении пресс-службы университета, поступившем в РБК.

Как правило, положительный эффект опыта нейтрализуется негативным эффектом возрастной когорты, который обесценивает приобретенные ранее навыки. «Вместо того чтобы к предпенсионному возрасту быть на пике заработков, средний россиянин оказывается на одном уровне с начинающим работником. Тем самым он, по сути, платит за устаревание своего образования и навыков», — отметили в ВШЭ.

Авторы статьи изучили 20-летний период российского рынка труда — с 2000 по 2019 год — и пришли к выводу, что пик карьеры у россиян происходит по достижении 15–19 лет опыта. В этот период зарплата в среднем выше на 15%, чем в начале карьеры (0–4 года опыта). А к моменту, когда работник накапливает 35–39 лет трудового стажа, его зарплата падает ниже начального уровня.

«Результаты анализа продемонстрировали значительное влияние когортного и временного периодов. Больше всего в зарплатах на российском рынке труда выигрывают работники, рожденные в 1990–1994 годах. Причина, как поясняют ученые, вероятно, в удачном времени старта карьеры», — считают в НИУ ВШЭ.

Отмечается, что есть большая разница между самой молодой когортой (годы рождения 1995–1999) и самой старшей (годы рождения 1940–1944). «Результаты подтверждают, что экономически активные люди, которые попали в переходный экономический период [в 1990-е годы. — РБК], столкнулись с обесцениванием своих навыков и опыта на рынке труда, выразившимся в снижении заработной платы с возрастом», — констатировали в НИУ ВШЭ.

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Таким образом, старшие когорты «наказываются» за навыки, которые они приобрели в начале карьеры (в советское время) и которые устаревают в условиях рыночной экономики и со временем. Влияние временного эффекта при этом отражает общий путь развития российской экономики в первые два десятилетия века, включавший в себя как экономический бум, так и стагнацию, отмечают исследователи. Кроме того, даже если разные когорты подвергаются одинаковым временным тенденциям, шок затрагивает их в неравной степени. Значимость эффекта биологического старения в динамике роста и падения зарплат может быть преувеличена, считают они.

В предыдущих исследованиях Гимпельсон обращал внимание на то, что российские работники редко проходят обучение, имеют низкую мобильность, а также испытывают связанные с возрастом проблемы со здоровьем.

Как проводилось исследование

Для анализа использовались сведения из Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Базовая выборка, которая была в фокусе исследования, состоит из мужчин, работающих полный день (женщины были исключены из нее, так как продолжительность их опыта работы сложнее посчитать из-за декретного отпуска). Не вошли в контур исследования и самозанятые.

Кроме того, применялся ряд дополнительных критериев: работники должны были быть в возрасте от 20 до 60 лет, иметь стаж работы до 40 лет, не должны учиться на момент обследования в очных учебных заведениях и получать раннюю пенсию.

Результирующий набор данных составил 32,5 тыс. наблюдений, при этом полная информация доступна для 27,5 тыс. наблюдений.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
рынок труда Зарплаты экономика России
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