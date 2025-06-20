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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин оценил вклад сырьевой составляющей в российскую экономику

Путин: представление о российской экономике как о сырьевой уходит в прошлое
Сюжет
ПМЭФ-2025
Вклад сырьевой составляющей в динамику российской экономики перестал быть определяющим, заявил Путин. По его словам, за последние два года экономика России стала «более качественной, сложной и многогранной»

Путин оценил вклад сырьевой составляющей в российскую экономику
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Несмотря на сложный внешний фон в последние два года российская экономика росла темпами выше мировых, прибавляя более 4% ежегодно, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет РБК.

Глава государства отметил, что представление о российской экономике как о сырьевой уходит в прошлое. «Вклад сырьевой составляющей в нашу экономику уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной», — сказал он.

Говоря о структуре роста российской экономики, Путин обратил внимание на показатель ненефтегазового ВВП, который не учитывает отрасли, связанные с добычей углеводородов. В 2023 году ненефтегазовый ВВП России вырос на 7,2%, в 2024-м — почти на 4,9%. «То есть здесь цифры весомые, и они более основательные, чем ВВП в целом», — указал президент.

Отдельно Путин подчеркнул, что рост российского ВВП связан не только с военно-промышленным комплексом, «как некоторые считают». За прошедшие два года положительные результаты продемонстрировали также сельское хозяйство, промышленность, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия. «То есть практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики», — добавил он.

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Наибольший рост ВВП за последние десять лет был зафиксирован в России в 2021 году — 5,87%, сильнейшее падение фиксировали в 2020 году, во время пандемии коронавируса — 2,65%. По итогам 2024 года ВВП впервые превысил 200 трлн руб. По данным Росстата, наибольшее влияние оказал рост добавленной стоимости в таких отраслях, как информация и связь (+11,9%), гостиницы и рестораны (+9,6%), оптовая и розничная торговля (+6,9%) и обрабатывающие производства (+7,6%). Лидером по абсолютному приросту добавленной стоимости стал сектор финансовой и страховой деятельности (+16,5%).

В октябре прошлого года Международный валютный фонд признал экономику России четвертой в мире по паритету покупательной способности. В докладе МВФ отмечалось, что в 2024 году ВВП России составлял 3,55% мирового по данному показателю. Первые строчки в рейтинге тогда заняли Китай, США и Индия.

Правительство и Банк России прогнозируют, что по итогам 2025 года рост ВВП страны будет ниже, чем в прошлом году. Согласно уточненной в апреле оценке Росстата, за 2024 год ВВП РФ вырос на 4,3%. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России вырастет в 2025 году на 2,5%, но рост будет не фронтальным, а фрагментированным. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, в 2025 году ВВП увеличится в диапазоне 1–2%.

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Милена Костерева
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