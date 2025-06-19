«За похолоданием всегда приходит лето»: Силуанов о ситуации в экономике
В российской экономике вслед за похолоданием может прийти потепление. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр финансов Антон Силуанов.
Во время сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил:
— У нас сейчас охлаждение или рецессия?
— У нас похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето, — ответил на это Силуанов
— Представляете, насколько у нас была бы лучше погода, если бы Гидрометеоцентр передали в Минфин, — сказал на это Макаров.
В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценил состояние экономики России как «похолодание», но заверил, что вслед за холодом «всегда приходит лето».
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