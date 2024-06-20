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Экономика ,  
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«Ъ» узнал об идее продавать невыбранный законтрактованный газ на бирже

Согласно проекту постановления, после продажи крупными потребителями невыбранного объема газа «Газпром» получит право обратного выкупа данных объемов, если не найдется покупатель. Позже он сможет продать газ на рынке
«Газпром» GAZP ₽112,99 -0,76% Купить
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НОВАТЭК NVTK ₽1 038,4 -1,67% Купить
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Самые крупные потребители газа с годовой выборкой свыше 100 млн куб. м. (за исключением генерирующих компаний) при заключении контракта «бери или плати» смогут продавать невыбранный объем газа на бирже, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления, который вносит изменения в правила поставки газа. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября.

Документ предполагает, что «Газпром» как балансирующая организация получит право обратного выкупа данных объемов за 90% от контрактной цены, если в течение месяца не найдется покупатель на эти объемы. После этого компания сможет продать газ на рынке по нерегулируемой цене.

Издание пишет, что потребители будут платить за невыборку объемов в 10% от контрактной стоимости. На текущий момент невыборка в большинстве случаев бесплатна для потребителей, а дополнительные расходы на балансировку несут поставщики.

Госдума закрепила принцип «бери или плати» для поставок газа в России
Бизнес
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В декабре президент Владимир Путин подписал закон о газоснабжении. Документ закрепил на внутреннем рынке принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа, он вступил в силу с 1 апреля.

Российские промышленные потребители получили преимущественное право на заключение долгосрочных контрактов на поставку газа. Если они не получат нужный объем газа, то «Газпром» должен возместить стоимость недопоставки. В случае невыборки промышленниками газа они должны в расчетном периоде оплатить стоимость поставленного газа. Исключение — возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

До этого преимущественное право было только у покупателей для государственных, муниципальных, социальных нужд и ЖКХ, а также у покупателей, которым продлили текущие договоры поставки газа.

«Газпром» при этом обязан снабжать всех потребителей, продавая газ по тарифу. Остальные производители, в том числе НОВАТЭК и «Роснефть», могут продавать газ по любой цене. В 2023 году «Газпром» выкупил 9,6 млн куб. м несбалансированных объемов биржевого газа.

РБК направил запрос в «Роснефть».

«Газпром» подписал с Киргизией и Казахстаном контракты по газу
Бизнес
Фото:Олег Никишин / Getty Images

«После введения нормы take-or-pay («бери или плати») коммерческие потребители смогут осуществлять вторичную перепродажу тех объемов, которые не отобраны по таким договорам — это так называемая коммерческая балансировка», — подчеркнули в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании) рассказали «Коммерсанту», что генкомпании не могут заранее определять фактический уровень загрузки, поскольку он зависит от команд диспетчера энергосистемы и уровня потребления газа. Любая инициатива по ужесточению правил поставки газа для производителей энергии приведет к увеличению ценовой нагрузки для потребителей энергии, подчеркнули в СПЭ.

«Сообщество потребителей энергии» (ассоциация крупной промышленности) полагают, что обновленная редакция правил является максимально сбалансированной.

Принцип «бери или плати» является нормой построения договоров о поставке газа крупным потребителям. В рамках механизма поставщик обязан поставить товар вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объемов. В свою очередь покупатель обязуется оплатить определенную часть этих объемов независимо от того, какой объем он фактически закупил. До последних изменений правовая конструкция «бери или плати» не имела законодательного закрепления на газовом рынке России.

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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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