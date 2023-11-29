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Госдума закрепила принцип «бери или плати» для поставок газа в России

Госдума приняла закон, который закрепит принцип «бери или плати» в газовой сфере
Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в законодательство принцип «бери или плати» для газового рынка России. По словам Завального, нововведение позволит ускорить газификацию и привлечь инвестиции
«Газпром» GAZP ₽163,28 Купить
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Госдума в третьем чтении 29 ноября приняла законопроект, который закрепляет на внутреннем рынке принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа.

Согласно документу российские промышленные потребители (их категории определяются правительством) получат преимущественное право на заключение долгосрочных договоров на поставку газа. Если они не получат необходимый объем газа, то поставщик (собственник Единой системы газоснабжения, «Газпром») должен возместить стоимость недопоставки. В случае невыборки промышленниками газа они должны оплатить стоимость поставленного газа в расчетном периоде. Исключением будет возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

Ранее преимущественное право было только у покупателей для государственных, муниципальных, социальных нужд и ЖКХ и покупателей, которым продлили текущие договоры поставки газа. Если закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, то принцип «бери или плати» заработает с 1 апреля 2024 года.

«Бери или плати» является нормой построения договоров о поставке газа крупным потребителям. В рамках этого механизма поставщик берет обязательство поставить товар вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объемов, а покупатель обязуется оплатить определенную часть этих объемов вне зависимости от того, какой объем он фактически закупил. До текущих изменений правовая конструкция «бери или плати» не имела законодательного закрепления на газовом рынке России.

РБК отправил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Документ был принят в первом чтении в апреле 2022 года, и до его принятия во втором чтении 28 ноября он был скорректирован. 21 ноября глава парламентского комитета по энергетике Павел Завальный в своем телеграм-канале рассказал, что подготовка документа «потребовала более десятка согласительных совещаний». Законопроект необходим для повышения темпов социальной газификации и привлечения инвесторов к проектам по газопереработке и газохимии, отметил депутат. По его мнению, развитие механизмов «бери или плати» важно для заключения долгосрочных контрактов, взятия взаимных обязательств в части поставок и потребления газа и реализации инвестпроектов в газохимии — там, где для этого есть база добычи, развитая транспортная инфраструктура или для нее необходимы незначительные инвестиции.

Ранее, в феврале, Завальный аргументировал необходимость изменений тем, что отрасль должна перейти от экспортной модели к уравновешиванию внутреннего и внешнего спроса. «Экспорт трубного газа, за счет которого ранее субсидировался внутренний рынок газа, значительно снижается в связи с геополитической ситуацией — соответственно, снижаются и возможности субсидирования». Тогда депутат говорил, что для ускорения газификации, расширения применения газового топлива, развития нефтегазохимии необходимо изменить модель газового рынка и перейти на конкурентное ценообразование для всех потребителей, за исключением населения и ЖКХ. По данным «Газпрома», на них приходится только 19% от всего потребления газа.

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Законопроект также установит полномочия правительства по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам, а региональные исполнительные власти получат полномочия утверждать перевод потребителей на альтернативные виды топлива и графики организации подачи газа в случае аварии.

Авторы
Теги
Компании
Георгий Смирнов
«бери или плати» газ Госдума
ГАЗПРОМ
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