Украинские беженцы составили 5% населения Черногории

Черногорский премьер-министр Дритан Абазович заявил, что Черногория стала лидером по доле принятых беженцев по отношению к числу жителей. Его цитирует пресс-служба кабмина страны.

По его словам, украинские беженцы составили 5% населения страны. Всего в Черногории живет около 617 тыс. человек. Абазович подчеркнул, что «все чувствуют себя безопасно и комфортно».

Премьер добавил, что, несмотря на санкции против России, в Черногории живет и определенное число российских граждан. По его словам, не возникает «никаких проблем» из-за того, что они живут рядом с украинцами.

Черногория с 2010 года, после того как получила статус страны — кандидата в Евросоюз, приводит свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС. В частности, из-за рекомендаций Евросоюза страна закрыла программу получения гражданства за инвестиции. В реестре получивших паспорт таким образом за в 2021–2022 годы россияне заняли около половины.

В конце февраля Черногория присоединилась ко всем санкциям Евросоюза против России, включая индивидуальные и экономические ограничения. Власти пообещали проводить свою политику в отношении конфликта на Украине на 100% в соответствии с политикой ЕС.

Как заявляли в черногорском Минобороны, страна несколько раз передавала Киеву гуманитарное и военное имущество, включая боеприпасы и оружие. По состоянию на начало февраля ориентировочная стоимость помощи составила €10 млн.