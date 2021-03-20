Гейтс назвал планы Байдена повысить налоги «зашедшими слишком далеко»
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей платформы Reddit, заявил, что в целом поддерживает идею повышения налогов в США, однако некоторые инициативы «заходят слишком далеко». Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, американское правительство должно повышать налоги из-за возросших расходов на здравоохранение, а также для восстановления различных секторов экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса COVID-19, решения вопросов по климату и помощи иностранным государствам. «Поэтому я настаивал на повышении налогов. Я не согласен с некоторыми предложениями, которые, кажется, заходят слишком далеко», — сказал он.
Миллиардер во время общения с пользователями назвал налоги «важным вопросом», однако не упомянул никаких конкретных предложений, с которыми выступали власти США.
Вместе с тем Гейтс выразил сомнения по поводу введения универсального базового дохода. Эта идея, как отмечает Bloomberg, получила поддержку во время пандемии и активно лоббировалась во время предвыборной гонки американским предпринимателем Эндрю Янгом, который выставлял свою кандидатуру по пост президента США от Демократической партии.