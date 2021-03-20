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Гейтс назвал планы Байдена повысить налоги «зашедшими слишком далеко»

На этой неделе Bloomberg сообщал о том, что Джо Байден планирует самое значительное за почти 30 лет повышение налогов в США. Гейтс счел эту идею правильной, но некоторые инициативы властей назвал «зашедшими слишком далеко»
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Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей платформы Reddit, заявил, что в целом поддерживает идею повышения налогов в США, однако некоторые инициативы «заходят слишком далеко». Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, американское правительство должно повышать налоги из-за возросших расходов на здравоохранение, а также для восстановления различных секторов экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса COVID-19, решения вопросов по климату и помощи иностранным государствам. «Поэтому я настаивал на повышении налогов. Я не согласен с некоторыми предложениями, которые, кажется, заходят слишком далеко», — сказал он.

Миллиардер во время общения с пользователями назвал налоги «важным вопросом», однако не упомянул никаких конкретных предложений, с которыми выступали власти США.

Bloomberg узнал о планах масштабного повышения налогов в США
Политика
Фото:Kevin Lamarque / Reuters

Вместе с тем Гейтс выразил сомнения по поводу введения универсального базового дохода. Эта идея, как отмечает Bloomberg, получила поддержку во время пандемии и активно лоббировалась во время предвыборной гонки американским предпринимателем Эндрю Янгом, который выставлял свою кандидатуру по пост президента США от Демократической партии.

«По мере внедрения инноваций мы становимся богаче, но я сомневаюсь, что мы достаточно богаты, чтобы отговаривать способных людей работать. Со временем мы стали более щедрыми и будем более щедрыми. Обсуждение этого вопроса очень интересно, но все сводится к цифрам», — считает он.

15 марта Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что президент США Джо Байден планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов. Собеседники агентства отметили, что эта мера необходима для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на $1,9 трлн.

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Среди обсуждаемых мер собеседники назвали повышение налога для корпораций с 21 до 28%, отмену налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), а также повышение подоходного налога для граждан, которые зарабатывают более $400 тыс. Кроме того, обсуждается более высокая ставка налога на прирост капитала для зарабатывающих не менее $1 млн в год, утверждали они. По подсчетам Bloomberg, сотне богатейших американцев такой налог обошелся бы примерно в $78 млрд. При этом агентство отмечало, что законопроект, предложенный сенатором от демократической партии Элизабет Уоррен, которая давно выступает за дополнительные сборы с богатых, вряд ли получит поддержку в Конгрессе.

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, Гейтс занимает третье место среди самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $138 млрд. Ранее, как сообщает агентство, бизнесмен выступал за повышение налогов с богатых, чтобы бороться с растущим неравенством. В частности, он предлагал «закрыть лазейки» и повысить налог на прирост капитала, чтобы он был равен ставке на трудовой доход.

Автор
Михаил Юшков
Билл Гейтс повышение налогов Джо Байден США коронавирус
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