Гейтс назвал планы Байдена повысить налоги «зашедшими слишком далеко»

На этой неделе Bloomberg сообщал о том, что Джо Байден планирует самое значительное за почти 30 лет повышение налогов в США. Гейтс счел эту идею правильной, но некоторые инициативы властей назвал «зашедшими слишком далеко»

Билл Гейтс (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей платформы Reddit, заявил, что в целом поддерживает идею повышения налогов в США, однако некоторые инициативы «заходят слишком далеко». Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, американское правительство должно повышать налоги из-за возросших расходов на здравоохранение, а также для восстановления различных секторов экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса COVID-19, решения вопросов по климату и помощи иностранным государствам. «Поэтому я настаивал на повышении налогов. Я не согласен с некоторыми предложениями, которые, кажется, заходят слишком далеко», — сказал он.

Миллиардер во время общения с пользователями назвал налоги «важным вопросом», однако не упомянул никаких конкретных предложений, с которыми выступали власти США.

Вместе с тем Гейтс выразил сомнения по поводу введения универсального базового дохода. Эта идея, как отмечает Bloomberg, получила поддержку во время пандемии и активно лоббировалась во время предвыборной гонки американским предпринимателем Эндрю Янгом, который выставлял свою кандидатуру по пост президента США от Демократической партии.