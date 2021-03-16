Bloomberg узнал о планах масштабного повышения налогов в США

Повышение может стать самым значительным за 28 лет, пишет агентство. В частности, может быть увеличен налог для корпораций и подоходный налог с людей с доходом от $400 тыс

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Президент США Джо Байден планирует самое значительное повышение налогов с 1993 года, сообщаетBloomberg со ссылкой на источники. Эта мера необходима для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на $1,9 трлн, уики.точнили собеседн

Речь идет о повышении налогов, которое предполагалось еще в президентской программе Байдена на выборах в 2020 году, говорят четыре собеседника Bloomberg. По их данным, Байден частично отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который дал преференции корпорациям и состоятельным людям. Этой и другими поправками Байден стремится сделать налоговый кодекс более прогрессивным, пояснили источники.

Среди обсуждаемых мер собеседники назвали повышение налога с корпораций с 21% до 28%, отмену налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), а также повышение подоходного налога для тех граждан, которые зарабатывают больше $400 000. Кроме того, обсуждается более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, зарабатывающих не меньше $1 млн в год.

В ноябре 2020 года аналитический центр Tax Policy Center оценивал, что меры, которые предлагал Байден в ходе предвыборной кампании, принесли бы бюджету $2,1 трлн за десять лет. Текущий план администрации Байдена более скромный, указывает Bloomberg. Общий объем экономической программы Байдена, по мнению экспертов, составит от $2 трлн до $4 трлн.