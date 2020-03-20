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Минэкономики из-за кризиса допустило пересмотр вступающих в силу законов

Минэкономразвития вышло с экстренной инициативой к бизнесу — пересмотреть перечень инициатив, вступающих в силу в ближайшее время и которые следует отложить из-за сложной экономической обстановки
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минэкономразвития попросило деловые объединения срочно подготовить предложения по нормативно-правовым актам, вступление которых в силу нужно, по мнению бизнеса, отложить или отменить из-за ухудшения экономической ситуации на фоне разворачивающейся пандемии коронавируса. Минэкономики в максимально сжатые сроки ожидает от бизнес-лоббистов перечень законов, постановлений и других регулятивных документов, чье плановое вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес.

О таком запросе к бизнесу от Минэкономразвития рассказал РБК источник, близкий к министерству. Две ассоциации, включая крупнейшее бизнес-лобби — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), подтвердили запрос от министерства — они уже направили свои предложения (РБК ознакомился с перечнем предложений).

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Представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов также подтвердил РБК, что ассоциация подготовила по запросу министерства свои предложения. По его словам, ряд инициатив, вне зависимости от текущей ситуации в экономике, могли стать серьезной нагрузкой на бизнес, а с учетом кризиса — становятся практически невыполнимыми для отрасли.

Минэкономразвития не ответило на запрос РБК на момент публикации.

РАТЭК направила в Минэкономразвития предложения по «минимизации негативных последствий от коронавируса», в числе которых просьба отказаться от плана Минприроды обязать компании оплачивать утилизацию 100% произведенной или ввезенной упаковки.

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Представитель РСПП заявил РБК, что организация направила предложения по четырем нормам, вступление в силу которых союз считает целесообразным отложить. В том числе это:

  • Норма, вступающая в силу 30 марта 2020 года и фактически блокирующая для жилищно-коммунальных организаций возможность взыскания с граждан задолженности за ЖКУ в судебном порядке. Норма устанавливает, что для этого понадобится указать в суде идентификатор граждан-ответчиков (номер паспорта, СНИЛС и т.д.). Однако у организаций ЖКХ такие данные о потребителях отсутствуют, поясняет РСПП. Ассоциация предлагает перенести вступление этой нормы в силу на 1 января 2023 года, чтобы у организаций ЖКХ была возможность обратиться в суд с иском против должников за услуги.
  • Указание Банка России, вступающее в силу 1 июня 2020 года: согласно ему, работодатели должны будут указывать в платежных поручениях при перечислении зарплаты работнику соответствующий код дохода, на который не может быть обращено взыскание, например, по выплате алиментов. Изменение требует «доработки информационных систем и дополнительных коммуникаций с банками, что в условиях ограничений в связи с текущей эпидемиологической обстановкой трудновыполнимо», полагает РСПП.
  • С 1 июля 2020 года компании и ИП, осуществляющие производство, хранение, ввоз, реализацию лекарственных препаратов для медицинского применения, обязаны обеспечить внесение информации о таких препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. РСПП предлагает перенести введение этой нормы, ссылаясь на распространение коронавирусной инфекции и девальвацию рубля.
  • С 1 июня 2020 года производители и импортеры отдельных видов молочной продукции, организации торговли, а также организации, оказывающие услуги питания, обязаны обеспечить обязательную маркировку молочной продукции. РСПП указывает, что производители столкнулись с резким ростом издержек в связи с обесцениванием рубля, а организации общепита — с резким падением посещаемости.

РАТЭК в свою очередь предложила:

  • Отказаться от дальнейшего рассмотрения концепции, предполагающей изменение ответственности производителей и импортеров товаров за их утилизацию, а также увеличение экологического сбора (предлагается платить сбор со 100% веса, выводимой в оборот бытовой техники и электроники, вместо нынешних 15%). Это потребует «значительных отчислений в бюджет, что в сложившихся условиях нам кажется недопустимым», пишет РАТЭК.

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  • Отказаться от принятия постановления правительства, описывающего механизм реализации закона об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства. Согласно документу, с 1 июля отечественные поисковые системы, браузеры, картографические сервисы и навигаторы должны предустанавливать на все смартфоны, планшеты и устройства с сенсорным экраном. Для реализации требования их производители «должны провести ряд дорогостоящих мероприятий на глобальном уровне, в т.ч. сложные опытно-конструкторские работы на предприятиях, большая часть которых расположена в азиатских странах, что невозможно с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки», указал РАТЭК.
  • Отложить введение запрета на продажу не промаркированных фототоваров с 1 октября на более поздний срок, поскольку это потребует переоборудования производственных линий, большая часть которых расположена в Азии. Отложить принятие поправок в Налоговый кодекс, касающихся создания национальной системы прослеживаемости товаров как минимум до июля 2021 года.
Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова, Анна Балашова, Ирина Парфентьева
Теги: Минэкономразвития, законы, коронавирус, кризис
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