Минэкономики из-за кризиса допустило пересмотр вступающих в силу законов

Минэкономразвития вышло с экстренной инициативой к бизнесу — пересмотреть перечень инициатив, вступающих в силу в ближайшее время и которые следует отложить из-за сложной экономической обстановки

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Минэкономразвития попросило деловые объединения срочно подготовить предложения по нормативно-правовым актам, вступление которых в силу нужно, по мнению бизнеса, отложить или отменить из-за ухудшения экономической ситуации на фоне разворачивающейся пандемии коронавируса. Минэкономики в максимально сжатые сроки ожидает от бизнес-лоббистов перечень законов, постановлений и других регулятивных документов, чье плановое вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес.

О таком запросе к бизнесу от Минэкономразвития рассказал РБК источник, близкий к министерству. Две ассоциации, включая крупнейшее бизнес-лобби — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), подтвердили запрос от министерства — они уже направили свои предложения (РБК ознакомился с перечнем предложений).

Представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов также подтвердил РБК, что ассоциация подготовила по запросу министерства свои предложения. По его словам, ряд инициатив, вне зависимости от текущей ситуации в экономике, могли стать серьезной нагрузкой на бизнес, а с учетом кризиса — становятся практически невыполнимыми для отрасли.

Минэкономразвития не ответило на запрос РБК на момент публикации.