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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года
Торги валютой на Московской бирже проходят под знаком укрепления рубля. Курс доллара упал до уровня августа 2018 года, а курс евро — до уровня июля
Фото: Андрей Любимов / РБК

Курс доллара на Московской бирже впервые более чем за семь месяцев опустился ниже отметки 64,5 руб., следует из данных торгов. После 14:00 мск стоимость доллара достигла отметки 64,3043 руб., что на 50,32 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб.

​Одновременно происходит и снижение курса евро. На минимуме его стоимость опустилась ниже 73 руб., что стало самым низким показателем с 31 июля 2018 года. Достигнутый после 14:00 мск 18 марта уровень оказался на 40,22 коп. ниже уровня торгов 15 марта.

На достигнутых отметках курсы не остановились, продолжив снижаться. К 15:00 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 64,2538 руб., курс евро — 72,9687 руб.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: курсы валют
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