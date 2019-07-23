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В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

База данных должна содержать базовые (ФИО, дата рождения, пол, свидетельство о рождении/смерти, ИНН, СНИЛС и другие) и дополнительные сведения о гражданах (семейное положение, родственные связи и другие).

Из документа следует, что создание федерального ресурса позволит повысить оперативность, качество работы государственного и муниципального управления, обеспечить достоверную и актуальную информацию о населении, перейти на качественно новый уровень расчета налогов и доходов физических лиц. Также новый реестр будет способствовать повышению эффектности реализации государственной политики, в том числе решения вопросов социально-экономического развития, и эффективности борьбы с правонарушениями.

Уточняется, что формированием и ведением ресурса будет заниматься Федеральная налоговая служба (ФНС). Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года.

В мае 2017 года стало известно, что Министерство юстиции ведет работу по созданию единого реестра населения, в котором будут указаны сведения обо всех гражданах России. В прошлом году глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин доложил президенту, что с 1 октября 2018 года России уже работает единая система записи актов гражданского состояния в российских загсах, оператором ведения которой является ФНС.

Теги: законопоект, реестр, учет населения
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