Резервы России впервые в истории превысили внешний долг

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,73 -0,03 EUR Бирж. 74,49 -0,09 Brent 66,01 -0,42% USD Нал. 66,22 65,42 EUR Нал. 75,13 74,23 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1332 -0,0010 BTC/USD Бирж. 4 035,50 44,10 IMOEX 2 473,37 0,60% RTSI 1 185,56 1,02% DJIA 25 891,32 —% Nasdaq 7 486,77 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $56 (+8,32%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,44%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Oracle $56 (+8,32%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,44%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 14:22
РПЛ назвала дату внедрения видеоповторов в чемпионате России по футболу Спорт, 14:34 Матвиенко предложила обязать врачей отрабатывать обучение на бюджете Общество, 14:32 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 14:25 В ПФР оценили затраты на индексацию пенсий по поручению Путина Общество, 14:17 Мединский отреагировал на призыв Украины запретить показ фильма «Т-34» Общество, 14:11 Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины Политика, 14:08 АФК «Система» заключила 4 сделки за день: как это скажется на акциях Quote, 14:05 Путин описал ответ России на размещение американских ракет в Европе Политика, 14:01 Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном» Политика, 13:50 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 13:48 Путин поручил софинансировать траты регионов на помощь через соцконтракт Общество, 13:48 Путин обвинил приспешников США в «подхрюкивании» американцам Политика, 13:47 Появилось видео накрывшей горнолыжников лавины в швейцарских Альпах Общество, 13:41 Путин потребовал рекультивировать 30 свалок в черте городов за два года Общество, 13:41
Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
0 
Резервы России впервые в истории превысили внешний долг
На начало 2019 года объем международных резервов страны составлял $468 млрд, тогда как общий объем внешнего долга — около $454 млрд. По словам Путина, у России сейчас есть «мощная финансовая подушка безопасности»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Экономика России имеет мощную финансовую подушку безопасности, заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин. По его словам, резервов государства впервые в истории достаточно для полного погашения внешнего долга.

«Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг — как государства (он у нас очень небольшой), так и коммерческого сектора. И эти деньги работают, в том числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния», — сказал Путин.

Политика
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

По оценке ЦБ, на 1 января 2019 года внешний долг России, в том числе российских госорганов, самого Центробанка, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами, составлял $453,75 млрд. За 2018 год он сократился на $64,4 млрд, или 12,4%, достигнув минимального уровня с 1 апреля 2009-го.

Совокупный объем международных резервов России, по данным ЦБ, на 1 января 2019 года составлял почти $468,5 млрд. По данным на 8 февраля, он вырос до $475 млрд.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

Президент напомнил, что правительству нередко предъявляют претензии типа: «Где деньги? Куда мы их вкладываем?» И отметил, что у власти есть задача нарастить резервы «до определенного уровня», а потом использовать, «не раскачивая макроэкономическую ситуацию».

«Вот мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать, эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 млрд руб.», — подчеркнул Путин.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, внешний долг
Материалы по теме
Послание Путина Федеральному собранию. Главное
Политика
Путин предложил давать 450 тыс. руб. многодетным семьям с ипотекой
Общество
Путин анонсировал налоговые льготы для многодетных семей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter