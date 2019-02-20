Резервы России впервые в истории превысили внешний долг

На начало 2019 года объем международных резервов страны составлял $468 млрд, тогда как общий объем внешнего долга — около $454 млрд. По словам Путина, у России сейчас есть «мощная финансовая подушка безопасности»

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Экономика России имеет мощную финансовую подушку безопасности, заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин. По его словам, резервов государства впервые в истории достаточно для полного погашения внешнего долга.

«Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг — как государства (он у нас очень небольшой), так и коммерческого сектора. И эти деньги работают, в том числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния», — сказал Путин.

По оценке ЦБ, на 1 января 2019 года внешний долг России, в том числе российских госорганов, самого Центробанка, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами, составлял $453,75 млрд. За 2018 год он сократился на $64,4 млрд, или 12,4%, достигнув минимального уровня с 1 апреля 2009-го.

Совокупный объем международных резервов России, по данным ЦБ, на 1 января 2019 года составлял почти $468,5 млрд. По данным на 8 февраля, он вырос до $475 млрд.