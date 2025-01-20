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Politico узнала, что Трамп подталкивает ЕС к выбору между США и Китаем

Politico: ЕС оказался между двумя проигрышными экономическими сценариями
Трамп подталкивает ЕС к выбору между двумя проигрышными сценариями: поддержать США в торговой войне с Китаем или полностью отказаться от импорта, пишет Politico. И тот и другой грозит негативными последствиями для экономики Европы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп подталкивает ЕС к выбору между двумя сценариями экономического развития, которые окажутся проигрышными, прогнозирует европейская версия издания Politico.

По данным издания, первый подразумевает полный отказ от импорта товаров из Китая, что спровоцирует ответные меры Пекина и еще больше затормозит экономику ЕС. Второй предполагает объединение с США в торговой войне с КНР, а «известный своей непостоянностью Трамп может резко изменить позицию и объединиться против блока» с китайским лидером Си Цзиньпином, что поставит Европу «в очень шаткое положение», пишет Politico.

Страны ЕС и без этого сталкиваются с политическими и экономическими проблемами на фоне загруженности производства, бюрократии, высоких процентных ставок и роста цен, поэтому в случае глобальных потрясений даже ведущие европейские экономики — Франции и Германии — могут не выжить, отмечает издание.

Всего за один год во Франции сменились четыре премьер-министра из-за «бюджетного тупика и раздувающегося дефицита», и теперь Париж «стремительно движется к экономическому кризису». В Германии второй год подряд фиксируется сокращение ВВП, и этой тенденции следуют остальные страны ЕС.

«Не вступили ли мы в период, когда выживает сильнейший? — заявил в начале января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. — Мой ответ: да».

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Дональд Трамп
В ЕС нет единого мнения, по какому пути идти, однако существующие внутренние разногласия — «музыка для ушей Трампа», отмечает издание. «Тот факт, что США пытаются нас разъединить, не является чем-то новым; так было всегда, — заявил высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший сохранить анонимность. — Американцы не самые большие поклонники Европейского союза. Китай тоже постоянно это делает».

Собеседник Politico призвал страны ЕС «лучше держаться вместе».

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Его инаугурация пройдет 20 января. В ходе своей предвыборной кампании республиканец обещал добиться, чтобы Китай «платил много денег» США.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Европейский Союз США Китай Дональд Трамп пошлины Франция Германия торговая война
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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