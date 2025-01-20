Politico узнала, что Трамп подталкивает ЕС к выбору между США и Китаем
Избранный президент США Дональд Трамп подталкивает ЕС к выбору между двумя сценариями экономического развития, которые окажутся проигрышными, прогнозирует европейская версия издания Politico.
По данным издания, первый подразумевает полный отказ от импорта товаров из Китая, что спровоцирует ответные меры Пекина и еще больше затормозит экономику ЕС. Второй предполагает объединение с США в торговой войне с КНР, а «известный своей непостоянностью Трамп может резко изменить позицию и объединиться против блока» с китайским лидером Си Цзиньпином, что поставит Европу «в очень шаткое положение», пишет Politico.
Страны ЕС и без этого сталкиваются с политическими и экономическими проблемами на фоне загруженности производства, бюрократии, высоких процентных ставок и роста цен, поэтому в случае глобальных потрясений даже ведущие европейские экономики — Франции и Германии — могут не выжить, отмечает издание.
Всего за один год во Франции сменились четыре премьер-министра из-за «бюджетного тупика и раздувающегося дефицита», и теперь Париж «стремительно движется к экономическому кризису». В Германии второй год подряд фиксируется сокращение ВВП, и этой тенденции следуют остальные страны ЕС.
«Не вступили ли мы в период, когда выживает сильнейший? — заявил в начале января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. — Мой ответ: да».
Собеседник Politico призвал страны ЕС «лучше держаться вместе».
Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Его инаугурация пройдет 20 января. В ходе своей предвыборной кампании республиканец обещал добиться, чтобы Китай «платил много денег» США.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года
Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют
ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов