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Экономика ,  
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Пессимизм мирового бизнеса по поводу экономики вырос до рекорда

Пессимизм топ-менеджеров по всему миру относительно экономического роста достиг рекордных значений, следует из опроса PwC к форуму в Давосе. Проблемы мировой экономики обостряются быстрее ожиданий, отмечают в PwC
Фото: Eriko Sugita / Reuters

Аудиторско-консалтинговая сеть PwC зафиксировала резкий рост пессимистических настроений бизнеса по поводу мирового экономического роста. Доля руководителей крупнейших компаний, ожидающих замедления глобальной экономики в 2020 году, увеличилась до 53% по сравнению с 29% год назад, следует из результатов традиционного опроса PwC, опубликованных на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Никогда еще с 2012 года, когда мы стали задавать этот вопрос, среди руководителей компаний не было так много пессимистично настроенных респондентов», — констатируют в PwC.

Усиление негативных ожиданий бизнеса не совпадает с прогнозами ведущих глобальных институтов: те считают, что в 2019 году мировая экономика прошла низшую точку цикла и в новом году незначительно ускорится. Прогноз Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД; опубликован 16 января) — 2,5% роста в 2020 году против 2,3% в предыдущем. Всемирный банк в этом месяце тоже предсказал ускорение мирового роста до 2,5%.

Скорость эскалации

Президент PwC Боб Мориц назвал следующие проблемы мировой экономики:

  • напряженные торговые отношения;
  • геополитическая напряженность;
  • отсутствие согласованной позиции в борьбе с изменением климата.

«Стоящие перед мировой экономикой проблемы не являются новыми — новым стал их масштаб и скорость, с какой происходит эскалация некоторых из этих проблем», — констатировал Мориц (его слова приведены в пресс-релизе PwC).

В исследовании PwC приняли участие около 1,6 тыс. человек из 83 стран. Особенно много пессимистично настроенных среди руководителей компаний в Северной Америке и Западной Европе — 63 и 59% соответственно.

Глобальная неопределенность

Экологические риски впервые в истории опросов Всемирного экономического форума заняли первое место по вероятности в долгосрочной перспективе и их потенциальному воздействию, следует из ежегодного доклада ВЭФ о глобальных рисках, представленного 15 января (.pdf).

Международный валютный фонд (МВФ) сегодня обновил свой глобальный экономический прогноз и предсказал ускорение мирового экономического роста до 3,3% в 2020 году с 2,9% в 2019-м, но предупредил, что в прогнозе высока степень неопределенности и риски по-прежнему сосредоточены в области ухудшения перспектив роста.

В 2020 году риск неопределенности в отношении перспектив экономического роста оказался на третьем месте в списке основных угроз для бизнеса, уступив место торговым конфликтам (еще один риск, которому руководители компании стали уделять повышенное внимание) и чрезмерному регулированию, которое неизменно лидирует в рейтинге. Кроме того, респонденты высказывают растущее беспокойство в связи с киберугрозами, а также изменением климата и ущербом, который наносится окружающей среде, отмечается в релизе PwC.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: неопределенность, мировая экономика, МВФ, Давос ..., PwC
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