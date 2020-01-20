Пессимизм мирового бизнеса по поводу экономики вырос до рекорда

Пессимизм топ-менеджеров по всему миру относительно экономического роста достиг рекордных значений, следует из опроса PwC к форуму в Давосе. Проблемы мировой экономики обостряются быстрее ожиданий, отмечают в PwC

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Аудиторско-консалтинговая сеть PwC зафиксировала резкий рост пессимистических настроений бизнеса по поводу мирового экономического роста. Доля руководителей крупнейших компаний, ожидающих замедления глобальной экономики в 2020 году, увеличилась до 53% по сравнению с 29% год назад, следует из результатов традиционного опроса PwC, опубликованных на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Никогда еще с 2012 года, когда мы стали задавать этот вопрос, среди руководителей компаний не было так много пессимистично настроенных респондентов», — констатируют в PwC.

Усиление негативных ожиданий бизнеса не совпадает с прогнозами ведущих глобальных институтов: те считают, что в 2019 году мировая экономика прошла низшую точку цикла и в новом году незначительно ускорится. Прогноз Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД; опубликован 16 января) — 2,5% роста в 2020 году против 2,3% в предыдущем. Всемирный банк в этом месяце тоже предсказал ускорение мирового роста до 2,5%.

Скорость эскалации

Президент PwC Боб Мориц назвал следующие проблемы мировой экономики: