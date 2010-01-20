Глава МВФ прогнозирует уверенный рост мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Канн заявил, что мировая экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось, и что темпы ее роста, скорее всего, в 2010г. превысят предсказанные аналитиками 3%, передает Reuters.

Такой прогноз глава МВФ озвучил во время выступления на Азиатском финансовом форуме в Гонконге. Как отмечает Д.Стросс-Канн, процесс восстановления экономики тесно связан с рынками Азии.

По его словам, именно азиатские страны смогли довольно быстро восстановить внутренний спрос и выработать систему мер против кризиса. Глава МВФ заявил, что рост на рынках Азии, исключая Японию, в текущем году превысит 7%.

В то же время Д.Строс-Канн отметил, что восстановление экономики в большинстве развитых стран будет медленным и останется зависимым от поддержки государства.

Между тем в начале недели с аналогичным прогнозом выступил заместитель председателя правления государственного инвестиционного фонда Singapore Investment Corp Тони Тан. По его словам, восстановление мировой экономики может быть неожиданно сильным в ближайшие кварталы благодаря развивающимся рынкам.

"Глобальное восстановление в целом окажется сильнее, чем ожидали большинство аналитиков, и может в дальнейшем преподносить приятные сюрпризы, по крайней мере в следующие несколько кварталов", - подчеркнул замглавы инвестфонда.

Он добавил, что развитые экономики также могут ждать роста. Экономика США, вероятно, будет умеренно быстро развиваться в первой половине года, прежде чем замедлится вновь, а Европа может выиграть от подъема мировой торговли. "Хорошая новость в том, что мы, кажется, избежали глобальной депрессии, - считает Т.Тан. - Мировая экономика стабилизировалась и сейчас восстанавливается".