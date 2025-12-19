Глава ЦБ спрогнозировала минимальный за пять лет рост цен

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России / РБК)

В последние месяцы темпы роста цен в России были волатильными — в октябре выросли, в ноябре замедлились, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о решении регулятора по ключевой ставке. РБК ведет трансляцию.

Сегодня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 16,5 до 16%. Это стало пятым подряд снижением показателя.

«По недельным данным годовая инфляция уже опустилась ниже 6%, и по итогам года рост цен будет минимальным за последние пять лет. Текущие показатели устойчивой инфляции в ноябре тоже снизились примерно до 4%, однако по одному месяцу преждевременно судить о том, разовое это замедление или проявление долговременной тенденции. В среднем за октябрь—ноябрь текущие темпы роста для большинства показателей устойчивой инфляции пока остаются несколько выше 4%», — рассказала Набиуллина.

Она добавила, что в начале следующего года ожидается временное ускорение инфляции в связи с повышением НДС и индексацией тарифов ЖКХ. Также в ЦБ прогнозируют рост инфляционных ожиданий и собираются учитывать этот фактор в последующих решениях по ключевой ставке. Набиуллина исключила снижение «в режиме автопилота».

Вместе с тем она сочла, что пройдена уже «значительная часть пути» в борьбе с инфляцией. «Но вторая часть дистанции, как известно, всегда тяжелее. Это знает любой марафонец. <...> В целом это все-таки долгосрочное движение. <...> Мы видим, что к нейтральному уровню [ключевой ставки] мы перейдем в 2027 году», — отметила Набиуллина.

Материал дополняется.