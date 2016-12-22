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Счетная палата отчиталась о недостигнутых медицинских показателях
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Счетная палата отчиталась о недостигнутых медицинских показателях
Экономика, 09:00
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Счетная палата отчиталась о недостигнутых медицинских показателях
Ни один из регионов страны не достиг установленных показателей качества медицинской помощи: тревожна ситуация с младенческой смертностью, отсутствуют стандарты лечения по некоторым распространенным заболеваниям, заключили аудиторы
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За последние два года ни один российский регион не достиг всех установленных критериев качества медицинской помощи. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты после анализа исполнения территориальных программ по здравоохранению, сообщили РБК в пресс-службе федерального органа.

Уровень выполнения показателей качества медицины составил от 50 до 95,8% в зависимости от региона. Учитывалось, в частности, снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте, сокращение материнской и младенческой смертности, снижение доли пациентов со злокачественными образованиями.

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Аудитор Михаил Мень отметил, что в 19 регионах страны за 2017 год был зафиксирован рост младенческой смертности по отношению к 2016 году. Больше всего младенческих смертей произошло в Адыгее (там показатель в годовом выражении увеличился на 45,7%), в Мурманской (+38,5%) и Новгородской областях (+31,8%).

Помимо этого надзорный орган установил, что по ряду распространенных заболеваний, лечение по которым должно оказываться бесплатно (мочекаменная болезнь, железодефицитная анемия, цистит и другие), отсутствуют утвержденные стандарты медицинской помощи.

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Другая проблема связана с недофинансированием территориальных программ большинства российских субъектов и нарушением сроков их утверждения. По словам Меня, при формировании программ на 2017 год 56 регионов установили подушевой норматив финансирования ниже утвержденного правительством значения в 3,48 тыс. руб. В текущем году такое отклонение от нормы допустили в 52 регионах. В результате этого дефицит финансового обеспечения территориальных программ по итогам прошлого года составил более 81 млрд руб., а на 2018-й — более 65 млрд руб.​

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко, комментируя это, отметила, что принимает меры, направленные на сокращение этого дефицита. Так, подчеркнула она, при принятии бюджета на следующий, 2019 год 60 регионов страны уменьшили свои страховые взносы на неработающее население, чтобы высвободившиеся средства направить на устранение дефицита территориальных программ.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Счетная палата , здравоохранение , медицина , финансирование
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