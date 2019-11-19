Власти предложили увеличить субсидии институту Жириновского почти в 6 раз

Власти предложили увеличить субсидии институту Жириновского почти в 6 раз

Федеральные власти предложили увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций в 2020 году с 60 млн до 353,8 млн руб. В ЛДПР, которая учредила этот институт, не ответили на вопрос о причинах роста бюджетной поддержки

Василий Власов и Владимир Жириновский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Дотации для института Жириновского

Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз — с 60 млн до 353,8 млн руб. Госдума рассмотрит бюджет во втором чтении во вторник, 19 ноября.

По данным официального сайта Института мировых цивилизаций и системы СПАРК, учредителями института являются Либерально-демократическая партия и лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В 2017 году источники РБК говорили, что Жириновский обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой выделить его институту новое помещение в центре Москвы. В результате правительство в прошлом году передало в ведение Института мировых цивилизаций принадлежащее Российской академии наук (РАН) 15-этажное здание на Ленинском проспекте.

Сын лидера партии, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отказался от комментариев РБК. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, член ЛДПР Сергей Катасонов сообщил РБК, что в представленных фракцией поправках к законопроекту о бюджете предложения увеличить дотации институту не было.

В пресс-службе Минфина касающийся субсидий запрос посоветовали адресовать в Минобрнауки, РБК направил запрос в министерство.