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Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Российские промышленники утрачивают оптимизм. Если в октябре рост промпроизводства был приличным, то в ноябре предприятия могут перейти к сокращению выпуска, предупреждают экономисты Института Гайдара
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года. Это следует из материалов института, с которыми ознакомился РБК.

  • В ноябре (данные на 18 ноября) индекс опустился и приблизился к нулевой отметке.
  • В сентябре наблюдался взлет — индекс тогда поднялся до уровня примерно пяти пунктов.
  • Худшим за последние годы был показатель февраля 2016-го (примерно минус пять-семь пунктов).

Росстат тем временем фиксирует умеренно положительную динамику промышленного производства. По его оценке, в октябре оно выросло на 2,6% в годовом выражении, а по сравнению с сентябрем — на 5,5%. Совокупный рост за десять месяцев года составил 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшие темпы роста за десять месяцев у сырьевых и обрабатывающих отраслей (3,4 и 2,4% к аналогичному периоду прошлого года соответственно), отмечает Росстат.

Как считали

Институт Гайдара рассчитывает индекс оптимизма российской промышленности ежемесячно на основе опроса предпринимателей. Индекс может колебаться от -100 до 100 пунктов. Положительные значения означают, что у предпринимателей преобладают позитивные оценки ситуации, отрицательные значения говорят о превалирующих негативных оценках.

Позитив — только в запасах на складах

Индекс учитывает четыре показателя: фактическое изменение спроса, относительную оценку спроса (ниже/выше «нормы»), оценку запасов готовой продукции и планы выпуска.

Ухудшение в ноябре продемонстрировали три компонента из четырех. Вырос лишь баланс оценок готовой продукции (на два пункта), но он остается в отрицательной зоне.

Это говорит о сохранении уверенного контроля предприятий за своими складскими накоплениями и, соответственно, об уверенном контроле за соотношением спроса и выпуска, отмечается в материалах Института Гайдара. Но, как отмечают экономисты, сохранять такой контроль несложно в условиях затяжной стагнации и при минимальном оптимизме даже официальных прогнозов.

Баланс фактического изменения спроса снизился в ноябре на четыре пункта и достиг своего 16-месячного минимума. Это привело к логичной корректировке предприятиями динамики выпуска. Этот показатель не используется при расчете индекса, но остается самым востребованным наблюдателями показателем для промышленности, уточняет Институт Гайдара.

«После достаточно приличного по меркам давно текущей стагнации октябрьского роста промпроизводства в ноябре промышленность, похоже, решила отказаться от увеличения выпуска и может перейти к его сокращению», — подчеркивается в материалах.

Несбывшиеся надежды на ускорение

Индекс промышленного производства, который рассчитывает Росстат, отражает динамику год к году, отмечает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. Опросные же индикаторы, в частности индекс промышленного оптимизма Института Гайдара, фиксируют настроения, которые наблюдаются в конкретный момент, отражают текущие ощущения бизнеса.

По словам Сальникова, рецессии или стагнации в экономике сейчас нет, и рост в промышленности есть, но слабый. Поэтому у бизнеса не создается ощущения роста, позитивных настроений, рассуждает эксперт.

«У нас разговоров про ускорение достаточно много в последнее время, а объективно оно не происходит. Рост настолько слабый, что на фоне всех разговоров о необходимости ускоряться он все больше начинает восприниматься с негативной окраской», — пояснил Сальников. Он предположил, что ухудшение настроений бизнеса могут отражать «несбывшиеся надежды на ускорение роста».

Индекс прогнозов тоже снижается

Индекс прогнозов промышленности  Института Гайдара (складывается из прогнозов спроса, выпуска и занятости) пока формально сохранил высокий уровень оптимизма. Он держится в положительной зоне на уровне примерно пяти пунктов.

Однако это обусловлено только ростом надежд на увеличение найма работников. «Предприятия демонстрируют решительное желание избавиться от дефицита кадров, возникшего в отрасли в середине текущего года», — констатируют в Институте Гайдара.

Ранее его эксперты отмечали, что дефицит кадров в российской промышленности во втором полугодии увеличился до максимума с середины 2014 года.

Снижение оптимизма прогнозов спроса пока невелико, но «ситуация усугубляется возобновившимся снижением оптимизма планов выпуска», отмечают экономисты.

Ранее компания IHS Markit опубликовала результаты октябрьского исследования оптимизма российского бизнеса (как производства, так и сферы услуг). Исследование зафиксировало рекордный с 2012 года оптимизм предпринимателей относительно инвестиций: компаний, ожидающих в течение года увеличения капитальных расходов, стало на 22% больше, чем тех, кто прогнозирует спад. По данным Института Гайдара, в октябре пессимизм, напротив, вновь возобладал в инвестиционных планах промышленности: баланс прогнозов вернулся к минусовым уровням после взлета в августе и сентябре.

Автор: Анна Гальчева
Теги: промышленность, индекс промышленного производства, Институт Гайдара
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