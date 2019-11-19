Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Российские промышленники утрачивают оптимизм. Если в октябре рост промпроизводства был приличным, то в ноябре предприятия могут перейти к сокращению выпуска, предупреждают экономисты Института Гайдара

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года. Это следует из материалов института, с которыми ознакомился РБК.

В ноябре (данные на 18 ноября) индекс опустился и приблизился к нулевой отметке.

В сентябре наблюдался взлет — индекс тогда поднялся до уровня примерно пяти пунктов.

Худшим за последние годы был показатель февраля 2016-го (примерно минус пять-семь пунктов).

Росстат тем временем фиксирует умеренно положительную динамику промышленного производства. По его оценке, в октябре оно выросло на 2,6% в годовом выражении, а по сравнению с сентябрем — на 5,5%. Совокупный рост за десять месяцев года составил 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшие темпы роста за десять месяцев у сырьевых и обрабатывающих отраслей (3,4 и 2,4% к аналогичному периоду прошлого года соответственно), отмечает Росстат.