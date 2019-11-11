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Экономика ,  
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Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда
Число частных компаний в России, прогнозирующих рост инвестиций в течение ближайшего года, превысило количество пессимистов на 22%, свидетельствует опрос IHS Markit. Это лучший результат с февраля 2012 года
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Баланс российских компаний, ожидающих увеличения капитальных расходов, за вычетом тех, кто прогнозирует их спад, составил 22% по итогам октября, сообщается в обзоре проводившей опрос предпринимателей компании IHS Markit, с которым ознакомился РБК. Это наивысший показатель за семь с половиной лет. Опрос проводится три раза в год.

Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года. Среднемировой разрыв в пользу ожидающих роста составляет 14%, отмечается в октябрьском обзоре IHS.

  • Более уверенно на рост выпуска в предстоящие 12 месяцев в России смотрят как производственные компании, так и поставщики услуг.
  • Разница между оптимистами, ожидающими роста занятости в своих компаниях, и пессимистами достигла 17% (наиболее высокий показатель за год).
  • Фирмы, ожидающие роста деловой активности, связывают его в основном с разработкой новых продуктов и инвестициями в оборудование.
  • Несколько компаний отмечают, что рассчитывают на расширение экспортных рынков и изменение системы сбыта. По их мнению, это будет способствовать росту продаж в предстоящий год.
  • Как и прежде, среди угроз для роста опрошенные компании назвали повышение административных требований и рост бюрократии, увеличение операционных и производственных затрат, усиление конкуренции.

IHS Markit проводит опросы компаний три раза в течение года: в феврале, июне и октябре. Свежий обзор основан на результатах опроса 7 тыс. фирм-респондентов в сфере производства и сфере услуг по всему миру, в том числе 300 в России. Основным индикатором служит показатель чистого баланса ожиданий компаний — доля предприятий, ожидающих наращивание выпуска, за вычетом доли тех, кто ждет его сокращения.

Альтернативные данные

Институт экономической политики (ИЭП) им. Гайдара, напротив, фиксирует негативную оценку российского бизнеса относительно будущих инвестиций. В октябре пессимизм вновь возобладал в инвестиционных планах промышленности — баланс прогнозов вернулся к минусовым уровням после августовско–сентябрьского взлета, следует из ежемесячного обзора российской промышленности ИЭП.

Также, по данным Института Гайдара, во втором полугодии в российской промышленности увеличился дефицит кадров. О недостатке работников второй квартал подряд сообщают 14% предприятий, что стало трехлетним максимумом. Избыток кадров регистрируется только у 6% предприятий, что близко к историческому минимуму. Такого масштабного дефицита работников в промышленности не было с середины 2014 года, подчеркивают экономисты.

Расхождение в оценках может объясняться сравнительно небольшой выборкой IHS Markit и тем, что она, очевидно, смещена в сторону более крупных компаний, полагает директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Андрей Яковлев. У крупного бизнеса традиционно более высокие инвестиционные ожидания, пояснил он РБК.

Подробнее читайте на РБК Pro.

Автор: Анна Гальчева
Теги: бизнес, инвестиции, опрос
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