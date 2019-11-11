Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда

Баланс российских компаний, ожидающих увеличения капитальных расходов, за вычетом тех, кто прогнозирует их спад, составил 22% по итогам октября, сообщается в обзоре проводившей опрос предпринимателей компании IHS Markit, с которым ознакомился РБК. Это наивысший показатель за семь с половиной лет. Опрос проводится три раза в год.
Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года. Среднемировой разрыв в пользу ожидающих роста составляет 14%, отмечается в октябрьском обзоре IHS.
- Более уверенно на рост выпуска в предстоящие 12 месяцев в России смотрят как производственные компании, так и поставщики услуг.
- Разница между оптимистами, ожидающими роста занятости в своих компаниях, и пессимистами достигла 17% (наиболее высокий показатель за год).
- Фирмы, ожидающие роста деловой активности, связывают его в основном с разработкой новых продуктов и инвестициями в оборудование.
- Несколько компаний отмечают, что рассчитывают на расширение экспортных рынков и изменение системы сбыта. По их мнению, это будет способствовать росту продаж в предстоящий год.
- Как и прежде, среди угроз для роста опрошенные компании назвали повышение административных требований и рост бюрократии, увеличение операционных и производственных затрат, усиление конкуренции.
IHS Markit проводит опросы компаний три раза в течение года: в феврале, июне и октябре. Свежий обзор основан на результатах опроса 7 тыс. фирм-респондентов в сфере производства и сфере услуг по всему миру, в том числе 300 в России. Основным индикатором служит показатель чистого баланса ожиданий компаний — доля предприятий, ожидающих наращивание выпуска, за вычетом доли тех, кто ждет его сокращения.
Альтернативные данные
Институт экономической политики (ИЭП) им. Гайдара, напротив, фиксирует негативную оценку российского бизнеса относительно будущих инвестиций. В октябре пессимизм вновь возобладал в инвестиционных планах промышленности — баланс прогнозов вернулся к минусовым уровням после августовско–сентябрьского взлета, следует из ежемесячного обзора российской промышленности ИЭП.