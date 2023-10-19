Минфин изучит вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр в России

Минфин изучит вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр

Госрегулирование цен на пиво и сидр позволит снизить их нелегальных оборот, обеспечить конкуренцию на рынке и дополнительное поступление доходов в бюджет, подчеркнули авторы предложения

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минфин России проработает обращение депутатов о госрегулировании цен на пиво, сидр, медовуху и пуаре (грушевый сидр), сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Обращение поступило в аппарат правительства России и направлено в Минфин России для экспертной проработки», — говорится в сообщении.

Комитет Госдумы по экономической политике ранее предложил дополнить перечень товаров, в отношении которых разрешено госрегулирование цен, пивом, сидром и другими перечисленными напитками, сообщил ТАСС.

Соответствующее письмо было направлено на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Депутаты отметили, что сейчас в России регулируются цены на водку, бренди, коньяк и другой алкоголь крепостью свыше 28%. Помимо этого с 1 января минимальная розничная цена на игристые вина составляет 239 руб. за 0,75 л.

Госрегулирование цен на пиво и сидр позволит снизить их нелегальных оборот, защитить здоровье потребителей, обеспечить конкуренцию и дополнительное поступление доходов в бюджет, подчеркнули в нижней палате парламента.

Депутаты предложили также создать реестр дистрибьюторов этой продукции.

Минфин поддержал идею введения минимальных розничных цен и выступил за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

В июне суррогатным сидром массово отравились жители разных регионов России. Все случаи были связаны с напитком «Мистер Сидр» от ООО «Анди». Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. От употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал.