Россия получила $700 млн дивидендов с одной акции Sakhalin Energy

Россия в мае этого года получила дивиденды на сумму 45,6 млрд руб. от Sakhalin Energy Investment Company, которая является оператором международного нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом говорится в материалах Счетной палаты, посвященных анализу исполнения федерального бюджета за первое полугодие (есть у РБК).
- По данным Счетной палаты, в целом доходы бюджета от дивидендов по принадлежащим государству акциям составили в первом полугодии чуть более 50 млрд руб. Более 90% обеспечили поступления от Sakhalin Energy;
- Всего государство планирует собрать в этом году 589 млрд руб. дивидендов от госкомпаний. Низкий процент исполнения в первом полугодии обусловлен, как объясняет Счетная палата, тем, что срок уплаты дивидендов по акциям, принадлежащим России, еще не наступил.
Российской Федерации с 2007 года принадлежит одна специальная привилегированная акция Sakhalin Energy класса R. Контрольным пакетом в Sakhalin Energy владеет «Газпром» (50% плюс одна акция). Англо-голландский концерн Shell владеет 27,5% минус одна акция, японская Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.
Как отмечает Счетная палата, выплата дивидендов Sakhalin Energy не была запланирована на первое полугодие 2019 года. Росимущество и компания не ответили РБК, чем объясняется внеплановая выплата достаточно крупной суммы (эквивалентно $700 млн).