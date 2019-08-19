Россия получила $700 млн дивидендов с одной акции Sakhalin Energy

Сколько компания выплачивала России раньше

В 2018 году Sakhalin Energy выплатила в российский бюджет дивиденды по спецакции в размере $177 млн (11,1 млрд руб. по среднему курсу ЦБ в прошлом году), следует из ежегодного отчета компании об устойчивом развитии.

Как писал РБК, это была первая выплата дивидендов за три года. До этого компания платила дивиденды в 2015 году по итогам 2014-го — $1,6 млрд. Как пояснял ранее РБК представитель Shell в России, Sakhalin Energy в соответствии с правилами соглашения о разделе продукции делит объем добываемых углеводородов между акционерами пропорционально их доле: доход от их реализации составляет доход акционеров.

В 2010 году «Ведомости» писали, что государство получило спецакцию по номиналу, за $1, после того как основным акционером компании стал «Газпром». По данным издания, акция гарантирует России дивиденды на весь срок реализации «Сахалина-2» — до 2041 года.

«Представители Росимущества не принимают участия в органах управления указанной компании, в том числе в принятии решения о выплате дивидендов», — сказали РБК в пресс-службе Росимущества.

«Сахалин-2» — это первый в России завод по производству сжиженного природного газа. В рамках проекта идет освоение расположенных в Охотском море двух месторождений нефти и газа, на условиях первого в России СРП, заключенного в 1994 году. В 2018 году Sakhalin Energy добыла 28,3 млн барр. нефти, 13,9 млн барр. конденсата и произвела 11,4 млн т СПГ.