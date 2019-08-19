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Россия получила $700 млн дивидендов с одной акции Sakhalin Energy
По данным Счетной палаты, выплата дивидендов Sakhalin Energy в пользу Российской Федерации не была запланирована в бюджете. Россия владеет единственной акцией компании, дающей особые права
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия в мае этого года получила дивиденды на сумму 45,6 млрд руб. от Sakhalin Energy Investment Company, которая является оператором международного нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом говорится в материалах Счетной палаты, посвященных анализу исполнения федерального бюджета за первое полугодие (есть у РБК).

  • По данным Счетной палаты, в целом доходы бюджета от дивидендов по принадлежащим государству акциям составили в первом полугодии чуть более 50 млрд руб. Более 90% обеспечили поступления от Sakhalin Energy;
  • Всего государство планирует собрать в этом году 589 млрд руб. дивидендов от госкомпаний. Низкий процент исполнения в первом полугодии обусловлен, как объясняет Счетная палата, тем, что срок уплаты дивидендов по акциям, принадлежащим России, еще не наступил.

Российской Федерации с 2007 года принадлежит одна специальная привилегированная акция Sakhalin Energy класса R. Контрольным пакетом в Sakhalin Energy владеет «Газпром» (50% плюс одна акция). Англо-голландский концерн Shell владеет 27,5% минус одна акция, японская Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

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Как отмечает Счетная палата, выплата дивидендов Sakhalin Energy не была запланирована на первое полугодие 2019 года. Росимущество и компания не ответили РБК, чем объясняется внеплановая выплата достаточно крупной суммы (эквивалентно $700 млн).

Сколько компания выплачивала России раньше

В 2018 году Sakhalin Energy выплатила в российский бюджет дивиденды по спецакции в размере $177 млн (11,1 млрд руб. по среднему курсу ЦБ в прошлом году), следует из ежегодного отчета компании об устойчивом развитии.

Как писал РБК, это была первая выплата дивидендов за три года. До этого компания платила дивиденды в 2015 году по итогам 2014-го — $1,6 млрд. Как пояснял ранее РБК представитель Shell в России, Sakhalin Energy в соответствии с правилами соглашения о разделе продукции делит объем добываемых углеводородов между акционерами пропорционально их доле: доход от их реализации составляет доход акционеров.

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В 2010 году «Ведомости» писали, что государство получило спецакцию по номиналу, за $1, после того как основным акционером компании стал «Газпром». По данным издания, акция гарантирует России дивиденды на весь срок реализации «Сахалина-2» — до 2041 года.

«Представители Росимущества не принимают участия в органах управления указанной компании, в том числе в принятии решения о выплате дивидендов», — сказали РБК в пресс-службе Росимущества.

«Сахалин-2» — это первый в России завод по производству сжиженного природного газа. В рамках проекта идет освоение расположенных в Охотском море двух месторождений нефти и газа, на условиях первого в России СРП, заключенного в 1994 году. В 2018 году Sakhalin Energy добыла 28,3 млн барр. нефти, 13,9 млн барр. конденсата и произвела 11,4 млн т СПГ.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Sakhalin Energy, дивиденды
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