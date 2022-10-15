Власти сообщили о росте числа компаний, переехавших в российские офшоры

В Минэкономразвития сообщили о росте числа компаний, переехавших в российские офшоры

С начала года на фоне усиления санкций в специальные административные районы на островах Русский и Октябрьский перебрались 49 международных компаний с российским участием, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год

Остров Русский (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

За девять месяцев 2022 года в специальные административные районы (САР) переехали 49 международных компаний с российскими корнями, что почти в два раза больше, чем за весь прошлый год, сообщили газете «Известия» в Минэкономразвития.

Специальные административные районы (САР) — это территории с гибким режимом налогового регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую. Они созданы на острове Русском в Приморском крае и острове Октябрьском Калининградской области в 2018 году. Управляющей компанией САР на острове Русском является АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», на острове Октябрьском — «Корпорация развития Калининградской области».

Согласно данным Минэкономразвития на конец сентября, в САР зарегистрировано 106 международных компаний и один фонд. При этом с начала этого года в офшоры перебрались 49 компаний (за весь прошлый год всего 27).

Основной юрисдикцией, откуда компании переводятся в российские офшоры, является Кипр, уточнил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

В 2022 году количество резидентов на Русском увеличилось более чем вдвое, отметил директор департамента сопровождения САР «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Павел Шейка. Сейчас там зарегистрировано 11 иностранных компаний, еще одна — в процессе регистрации. Среди крупнейших участников этого офшора — «Интеррос Капитал», структуры Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), ПАО «Полюс».

На Октябрьском с начала года зарегистрировались 43 компании, рассказали в «Корпорации развития Калининградской области».

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Весной были приняты поправки к закону о специальных административных районах, которые упрощают регистрацию иностранных компаний в российских офшорах на островах Русский и Октябрьский. В частности, речь идет об отказе от необходимости подтверждать деятельность на территории нескольких государств.