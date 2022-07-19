Fitch снизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до «ограниченного дефолта»

Рейтинг понизили с «С» («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт» или дефолт по отдельным обязательствам). Снижение касается долгосрочных обязательств по внешнему долгу. Долгосрочный рейтинг в местной валюте не изменился

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте с «С» («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт» или дефолт по отдельным обязательствам), следует из сообщения на его сайте.

«После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до «ограниченного дефолта» с «С», — сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что снижение затрагивает только долгосрочные обязательства страны по внешнему долгу. Долгосрочный рейтинг Белоруссии в местной валюте не изменился и остался на уровне «ССС» (возможен дефолт), пояснили в Fitch.

В белорусском Минфине за несколько дней до публикации пересчета рейтинга утверждали, что Fitch игнорирует разъяснения ведомства и просьбу проанализировать ситуацию с платежами по еврооблигациям. Ведомство считает оценку агентства субъективной.

Также агентство решило снизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Банка развития Республики Беларусь — с «CCC» до «CC» (высокая вероятность дефолта).

С конца июня Белоруссия вслед за Россией начала гасить внешние долговые обязательства в национальной валюте. 13 июня закончился льготный период, в течение которого белорусские власти должны были выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Минфин страны произвел выплаты в белорусских рублях, но держатели бондов не смогли их получить. В результате другое международное рейтинговое агентство — Moody's — пришло к выводу, что страна не произвела выплат по внешнему долгу и допустила дефолт. Белорусский Минфин в ответ на публикацию также обвинил агентство в предвзятости и заявил, что оно игнорирует «очевидных фактов к исполнению обязательств» и «искусственно создает шоки» вокруг еврооблигаций республики.

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Вместе с тем, рейтинговое агентство S&P не стало понижать суверенный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте до дефолтного уровня, так как белорусские власти перечисляют средства инвесторам, хотя и в белорусских рублях.