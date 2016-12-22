ВШЭ предложила занять у граждан для финансирования медицины и образования

Эксперты ВШЭ предложили правительству занять у населения деньги для финансирования расходов на образование и медицину. Выпуск специальных ОФЗ для граждан мог бы принести 0,5% ВВП, считают они

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Высшая школа экономики предложила наращивать внутренний госдолг не только для финансирования строительства инфраструктуры, но и для инвестиций в образование и здравоохранение. Предложение содержится в отзыве ВШЭ на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» Минфина на следующую трехлетку. РБК ознакомился с отзывом.

В документе эксперты ВШЭ предлагают смягчить бюджетное правило — механизм закупки валюты Минфином на доходы при нефти дороже $40 за баррель. Авторы отзыва предлагают установить цену отсечения на уровне $45.

«Помимо предлагаемого нами выше смягчения бюджетного правила= источником дополнительного финансирования этих [социальных] расходов могло бы стать увеличение внутренних заимствований — например, путем выпуска специальных ОФЗ для населения на цели развития образования и здравоохранения», — говорится в отзыве. ВШЭ ссылается на результаты своих опросов населения, согласно которым практически все доходные группы показывают высокую и растущую готовность граждан софинансировать образование и здравоохранение.

Готов каждый второй

«Если в 2011 году дополнительно 2% своего дохода при таких условиях соглашался платить только каждый десятый гражданин, то весной 2018 года — каждый второй (51%). Источник в виде специального национального займа на эти цели мог бы принести до 0,5% ВВП», — отмечают эксперты.

Увеличение чистого объема заимствований на 0,5% ВВП уже предусмотрено из-за создания нового бюджетного Фонда развития, за счет которого будет финансироваться строительство инфраструктуры в следующие шесть лет, однако он «не нацелен специально на привлечение средств населения», напоминает ВШЭ.

Софинансирование со стороны населения де-факто уже существует, говорит директор Института реформирования общественных финансов РАНХиГС Владимир Климанов. «У нас и так есть платная система высшего образования, большой сектор добровольного медицинского страхования. Если тут и нужно что-то упорядочивать, то не в обязательном порядке, хотя такие посылы в сфере здравоохранения звучат довольно часто», — считает он.

Долг для инфраструктуры О создании Фонда развития первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов объявил в мае на Петербургском международном экономическом форуме. Фонд будет создан в 2019 году, в течение шести лет его объем планируется нарастить до 3% ВВП. «Источником для такого фонда станут дополнительные государственные заимствования в объеме до 0,5% ВВП. Их объем на шестилетнем промежутке времени составит около 3,5 трлн руб.», — пояснял Силуанов. Сейчас уровень госдолга низкий, он составляет порядка 14% ВВП, и многие предлагают нарастить его до 20–30%, отмечал чиновник. Но Минфин против радикальных мер: увеличивать долг можно «исключительно для вложений в инфраструктуру», подчеркивал Силуанов. РБК направил запрос в Минфин.

Предложение нарастить расходы на человеческий капитал (в первую очередь на образование и здравоохранение) содержалось в стратегии Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, которая готовилась для президента Владимира Путина. Бюджетные траты на образование предлагалось увеличить с 3,5 до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1 до 4% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5 до 3% ВВП. ЦСР предлагал «бюджетный маневр», при котором деньги на эти меры можно было бы найти за счет сокращения расходов на армию, силовиков и госуправление.

ВШЭ (многие ее эксперты участвовали в подготовке предложений ЦСР) в своем отзыве на «Основные направления» обращает внимание, что «производительные расходы бюджетной системы на человеческий капитал по отношению к ВВП в проектировках Минфина до 2021 года пока не увеличиваются». Сокращаются или как минимум не растут в сравнении с объемом экономики почти все направления государственных трат, видно из «Основных направлений». Расходы на образование в этот и следующие два года составят 3,5% ВВП, а в 2021 году — 3,4%; на здравоохранение снизятся с 3,3% в этом году до 3,1% в 2021-м. С 2,8% в 2018 году до 2,5% в 2021-м сократятся траты на национальную оборону. Расходы на общегосударственные вопросы снизятся до 1,7% в 2021 году (сейчас 2%), а на национальную безопасность — до 2,1% (сейчас 2,2%).

Знакомый механизм В России есть опыт размещения облигаций для населения. В 2017 году стартовали продажи «народных ОФЗ» для физических лиц. Бумаги выпускались сроком на три года, а их номинал был равен 1 тыс. руб. Объем первой эмиссии составил 15 млрд руб. Опыт признали успешным — в феврале этого года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил увеличить выпуск «народных ОФЗ» до 100 млрд руб.

Добавить пару триллионов

«По оценкам НИУ ВШЭ, для достижения целей развития образования на ближайшие шесть лет потребуется не менее 880 млрд руб. дополнительных бюджетных средств, из которых на повышение глобальной конкурентоспособности системы высшего образования понадобится 375 млрд руб.», — говорится в отзыве экспертов. Для достижения к 2024 году целей майского указа в области здравоохранения дополнительные затраты государства «должны составить в 2019–2021 годах не менее 1,7 трлн руб., а общий размер государственных расходов на здравоохранение — не менее 4% ВВП в 2021 году».

В октябре прошлого года эксперты ВШЭ предлагали ввести систему дополнительных сборов с населения на образование, медицину и инфраструктуру. Россияне готовы осуществлять целевые отчисления за бюджетные услуги повышенного качества, а введение этого сбора позволит в ближайшие годы привлечь средства, эквивалентные 2–3% доходов населения, писали они в заключении на федеральный бюджет. Однако нагрузка на население и так достаточно высока, возражает Климанов из РАНХиГС. «С этим отчасти и связано проведение пенсионной реформы (в четверг Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. — РБК) — потенциала для увеличения соцплатежей, которые бы насытили средства для пенсионных выплат, и так уже нет», — приводит он пример.

В целом расходы на майский указ предварительно оцениваются в 8 трлн руб., а Алексей Кудрин, в мае возглавивший Счетную палату, говорил, что средств, заложенных Минфином на его выполнение, может не хватить. ЦСР и ВШЭ неоднократно предлагали смягчить бюджетное правило, это же предложение содержится и в отзыве ВШЭ на «Основные направления». Пока правительство, чтобы найти деньги на указ, решило повысить НДС с 18 до 20%. Это даст бюджету дополнительные 600 млрд руб. ежегодно. Смягчение бюджетного правила «было бы более конструктивным, чем намеченное на 2019 год увеличение НДС, которое приведет к всплеску инфляции и замедлению и без того низких темпов экономического роста, даже если речь идет о краткосрочном замедлении», — говорится в отзыве. Минфин традиционно выступает против смягчения правила, подчеркивая, что его введение позволило значительно сократить зависимость рубля от цен на нефть.