Путин продлил меры безопасности при транзите украинских товаров

Президент России Владимир Путин продлил действие указа по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзите украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию. Соответствующий документ был подписан в конце прошлой недели и 2 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В прежней редакции меры по обеспечению безопасности России действовали с 1 января 2016 года до 30 июня 2018 года, теперь они продлены еще на полгода, до 1 января 2019 года.

Комплекс мероприятий, о которых идет речь, подразумевает перевозку товаров из Украины транзитом через Россию только с территории Белоруссии и при условии обеспечения идентификации особыми пломбами с технологией ГЛОНАСС грузовых помещений транспортных средств и поездов, емкостей и иных мест, в которых могут перевозиться товары. Пломбы должны устанавливаться и сниматься при въезде в Россию и при выезде из нее в специальных пунктах. Также меры российских властей обязывали водителей иметь при себе учетные талоны.