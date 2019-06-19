Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпораций

Также объектами комплексной проверки станут выполнение KPI, которые перед госкорпорациями ставит правительство, а также качество управления, отметил Кудрин

Алексей Кудрин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Счетная палата собирается комплексно проверить ряд госкорпораций по новым методикам. Об этом глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил на заседании комитета Госдумы по регламенту, передает ТАСС.

В марте Госдума одобрила расширение полномочий ведомства, которые позволят ей проверять «дочки» госкорпораций.

Какие именно организации подвергнутся проверкам, Кудрин не уточнил, отметив, что сейчас Счетная палата «впервые готовит комплексные проверки для госкорпораций по выполнению стратегических задач, KPI». До сих пор эти показатели фактически не рассматривались, отметил он.

Новые технологии проверки, по словам главы Счетной палаты, будут включать оценку качества корпоративного управления, а также «всех процедур внутри этих корпораций». Помимо этого, эксперты ведомства, уточнил Кудрин, проверят систему государственных закупок, систему вознаграждения, а также бонусы. «Она [система вознаграждения], — заметил чиновник, — должна быть ориентирована на выполнение задач».

Эффективность всех этих государственных активов «серьезно влияет на экономический рост и на судьбу целых отраслей», объяснил необходимость проведения новых проверок Кудрин. Остальных деталей о новой технологии он не раскрыл.