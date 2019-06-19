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Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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Экономика ,  
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Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпораций
Также объектами комплексной проверки станут выполнение KPI, которые перед госкорпорациями ставит правительство, а также качество управления, отметил Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Счетная палата собирается комплексно проверить ряд госкорпораций по новым методикам. Об этом глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил на заседании комитета Госдумы по регламенту, передает ТАСС.

В марте Госдума одобрила расширение полномочий ведомства, которые позволят ей проверять «дочки» госкорпораций.

Какие именно организации подвергнутся проверкам, Кудрин не уточнил, отметив, что сейчас Счетная палата «впервые готовит комплексные проверки для госкорпораций по выполнению стратегических задач, KPI». До сих пор эти показатели фактически не рассматривались, отметил он.

Новые технологии проверки, по словам главы Счетной палаты, будут включать оценку качества корпоративного управления, а также «всех процедур внутри этих корпораций». Помимо этого, эксперты ведомства, уточнил Кудрин, проверят систему государственных закупок, систему вознаграждения, а также бонусы. «Она [система вознаграждения], — заметил чиновник, — должна быть ориентирована на выполнение задач».

Эффективность всех этих государственных активов «серьезно влияет на экономический рост и на судьбу целых отраслей», объяснил необходимость проведения новых проверок Кудрин. Остальных деталей о новой технологии он не раскрыл.

Политика
Госдума одобрила расширение полномочий Счетной палаты

Право Счетной палаты проверять «дочки» госкорпораций Госдума поддержала в марте. Изначально такую инициативу выдвинули председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков.

Изменения расширили полномочия аудиторов, распространив их надзор на деятельность дочерних структур госкорпораций («Роскосмоса», «Ростеха», «Роснано» и т.д.), госкомпаний (например, «Автодора»), а также публично-правовых компаний (например, Российского экологического оператора). Прежде Счетная плата наблюдала только за работой головных компаний госкорпораций, также под ее контроль попадали «дочки» госкомпаний (таких как «Аэрофлот», «Газпром», «Транснефть»). «Дочки» госкорпораций и публично-правовых компаний, которые формально относятся к некоммерческим организациям, при этом под надзор ведомства не попадали.

Экономика
Кудрину предложили дать право проверять «дочки» госкорпораций

Изменения в полномочиях ведомства, уверен Кудрин, позволят «более полно смотреть на работу государственных корпораций». Законопроект, по его словам, также наделит контрольное ведомство правом проверять средства, проходящие через регионы и на муниципальном уровне. Ежегодный объем субсидий, которые проходят через дочерние структуры госкомпаний, по оценкам Кудрина, составляет порядка 800 млрд руб.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Счетная палата, проверка, госкорпорации
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