Глава Минтруда объяснил отказ от раздачи денег из ФНБ населению

Правительство не намерено тратить средства ФНБ, в котором скопилось более 12 трлн руб., на прямую раздачу денег населению. Власти решили выбрать «комбинированный вариант» и потратить часть средств на стимулирование экономики

Антон Котяков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Фонд национального благосостояния многие годы формировался как подушка безопасности для России, и правительство даже не рассматривало возможность раздать все его средства за раз населению. Об этом глава Минтруда Антон Котяков заявил в программе «Познер» на «Первом канале».

В беседе с министром журналист Владимир Познер заметил, что если разделить средства ФНБ на граждан России, то на каждого пришлось бы по 54 тыс. руб. Он напомнил, что к подобным программам прибегали в западных странах — к примеру, в Греции, всем гражданам раздали по €800: «Странно получается — по ВВП на душу населения мы рядом, а по выплатам — совершенно разные».

«Взять и раздать все, что было сформировано Министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, такой вариант не рассматривался», — ответил Котяков.

Он напомнил, что правительство уже сейчас выделило большие объемы средств для поддержки граждан. «Если мы посмотрим на тот объем финансовых ресурсов, которые сейчас выливаются в виде социальной поддержки населению, — это порядка 570 млрд руб. Если мы посмотрим, сколько сверх того, что запланировано в бюджете на текущий год на поддержку различных предприятий в экономике, — это еще порядка 1,5 трлн», — отметил Котяков.