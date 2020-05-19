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Глава Минтруда объяснил отказ от раздачи денег из ФНБ населению

Правительство не намерено тратить средства ФНБ, в котором скопилось более 12 трлн руб., на прямую раздачу денег населению. Власти решили выбрать «комбинированный вариант» и потратить часть средств на стимулирование экономики
Антон Котяков
Антон Котяков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Фонд национального благосостояния многие годы формировался как подушка безопасности для России, и правительство даже не рассматривало возможность раздать все его средства за раз населению. Об этом глава Минтруда Антон Котяков заявил в программе «Познер» на «Первом канале».

В беседе с министром журналист Владимир Познер заметил, что если разделить средства ФНБ на граждан России, то на каждого пришлось бы по 54 тыс. руб. Он напомнил, что к подобным программам прибегали в западных странах — к примеру, в Греции, всем гражданам раздали по €800: «Странно получается — по ВВП на душу населения мы рядом, а по выплатам — совершенно разные».

«Взять и раздать все, что было сформировано Министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, такой вариант не рассматривался», — ответил Котяков.

Он напомнил, что правительство уже сейчас выделило большие объемы средств для поддержки граждан. «Если мы посмотрим на тот объем финансовых ресурсов, которые сейчас выливаются в виде социальной поддержки населению, — это порядка 570 млрд руб. Если мы посмотрим, сколько сверх того, что запланировано в бюджете на текущий год на поддержку различных предприятий в экономике, — это еще порядка 1,5 трлн», — отметил Котяков.

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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Объясняя логику расходов, Котяков пояснил, что власти пытались использовать «комбинированный вариант», при котором часть средств передается населению напрямую, а часть «направляется на экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов».

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ФНБ был сформирован в 2008 году. Он наполнялся за счет бюджетного правила, при котором все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ. На начало апреля объем ФНБ составлял $165,38, или 12,855 трлн руб. (11,3% от ВВП).

За расходование средств ФНБ на преодоление кризиса, в частности, выступал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Потом можно больше занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», — утверждал глава Счетной палаты, предлагая потратить около половины средств ФНБ.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ФНБ, поддержка экономики, Антон Котяков
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