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Силуанов предупредил об угрозе глобального долгового кризиса

Глава Минфина Силуанов предупредил о риске долгового кризиса в мире
Глава Минфина связал ключевые риски для мировой экономики с беспрецедентными уровнями бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах и назвал два пути для выхода из сложившейся ситуации
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Риск долгового кризиса в мире повышается из-за уровней госдолга, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Накопленные уровни государственного долга повышают риски глобального долгового кризиса, предотвращение которого потребует возврата к проведению ответственной налогово-бюджетной политики на уровне стран и восстановлению международных экономических связей на глобальном уровне», — говорится в заявлении Силуанова по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета.

Министр связал ключевые риски для мировой экономики с беспрецедентными уровнями бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах. «Неустойчивая фискальная политика в этих странах имеет глобальные побочные эффекты, приводит к повышению стоимости заимствований, усиливает волатильность валютных курсов и потоков капитала», — отметил он.

Силуанов назвал два пути для выхода из сложившейся ситуации: первый — разделение на блоки и деглобализация, что, по его мнению, «не решит проблемы, а только их усугубит». Второй способ он видит в переходе «от фрагментации к принципам глобализации» и в снятии мешающих росту барьеров и ограничений.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

По его словам, «фрагментация мировой экономики» может стоить до 12% глобального ВВП. От односторонних ограничений, вводимых «по политическим мотивам», выигрывают отдельные страны ценой разделения мировой экономики на блоки, а попытки конфисковать замороженные российские активы «подрывают и так хрупкий фундамент под действующей международной валютно-финансовой системой», указал глава Минфина. Из-за таких действий основные резервные валюты станут еще более «токсичными» для использования при международных расчетах и, соответственно, при формировании золотовалютных резервов центральных банков, заявил Силуанов.

Он напомнил о переходе России на национальные валюты в торговле с дружественными странами. По словам министра, российская экономика «продолжает демонстрировать устойчивый экономический рост», несмотря на беспрецедентные санкции.

В январе 2023 года государственный долг США достиг потолка, который установили в последний раз в 2021 году на уровне $31,4 трлн. Очередное повышение лимита в прошлом году затянулось почти на полгода из-за споров между демократами и республиканцами. Первые, в том числе президент Джо Байден и министр финансов Джанет Йеллен, призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы настаивали на сокращении бюджетных расходов при увеличении лимита. На конец апреля США располагали денежными средствами в размере всего около $300 млрд, писала The New York Times. Стране грозил дефолт. Йеллен предупреждала, что деньги в казне могут закончиться в начале лета. В итоге Байден и занимавший тогда пост спикера палаты представителей республиканец Кевин Макккарти смогли достичь компромисса. В июне американский лидер подписал закон, согласно которому потолок госдолга был отменен до января 2025 года.

В январе этого года госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил $34 трлн — за год он вырос почти на 10%, на $2,7 трлн. Глава Минфина назвала долг пугающим», но отметила, он «вполне управляем», для этого в будущем «надо принять меры, чтобы убедиться в снижении дефицита».

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Теги
Елена Чернышова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Антон Силуанов долговой кризис госдолг
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