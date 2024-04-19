Размер закрытой части бюджета достиг 22,6%

По итогам 2023 года доля закрытых расходов федерального бюджета достигла 22,6% всех трат, превысив предыдущий максимум 2016 года. В абсолютном выражении они составили 7,3 трлн руб. и превысили плановый уровень почти на триллион

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Доля закрытых расходов федерального бюджета в 2023 году в общем объеме ассигнований достигла 22,6%. Это следует из расчетов РБК на основе данных проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год», размещенного Минфином для общественного обсуждения. Доля стала максимальной как минимум с 2005 года (за более ранний период ее невозможно оценить по имеющимся бюджетным материалам). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, когда доля закрытых трат равнялась 21,7% (тогда власти решили досрочно погасить гарантированные государством кредиты оборонных предприятий).

Под закрытыми понимаются расходы, принадлежность которых к тому или иному направлению и виду расходов, а также распорядителю бюджетных средств финансовые власти не раскрывают. Как правило, основная их часть сосредоточена в «силовых» разделах — национальная оборона, а также национальная безопасность и правоохранительная деятельность. РБК направил запрос в Минфин.

Как менялся объем закрытых трат

Совокупный объем расходов федерального бюджета (как по закрытым, так и по открытым направлениям) по итогам 2023 года составил 32,35 трлн руб., превысив запланированный изначально уровень на 11%. Из них 25 трлн руб. было распределено между различными ведомствами в открытой части, следует из проекта закона об исполнении прошлогоднего бюджета (ее объем почти не изменился по сравнению с 2022 годом).

Наибольший объем в открытой части потратил Минфин (7,52 трлн руб.), на втором месте оказалось Министерство обороны (4,53 трлн руб.), на третьем — Министерство внутренних дел (1,37 трлн руб).

Разница между совокупным объемом расходов бюджета в 2023 году и суммарными тратами ведомств, о которых отчитался Минфин, составила 7,33 трлн руб. — это и есть закрытые расходы (они описываются секретными приложениями). Их доля в общих тратах составила 22,6%. Для сравнения: в 2022 году доля таких ассигнований составила 19,1%, в 2021-м — 15,2%.

Закрытые расходы в 2023 году превысили запланированный уровень почти на триллион рублей — согласно закону о бюджете, они должны были составить 6,37 трлн руб., или 21,9% всех ассигнований.

В дальнейшем доля закрытых расходов продолжит увеличиваться, следует из закона о бюджете 2024 года, подписанного президентом в конце прошлого года. Согласно документу, в 2024 году она должна достигнуть 26,8%, или 9,8 трлн руб. Характеризуя бюджет 2024 года, глава Минфина Антон Силуанов называл основным его приоритетом «укрепление обороноспособности страны», на что будет направлено около 29% всех расходов. Но это не значит, что бюджет можно называть «военным», уточнял он, указывая, что на социальные расходы уйдет 30,5% расходов (сюда включены траты на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру и спорт).

Вред прозрачности

В бюджетной системе России действует принцип открытости, который гласит, что бюджет открыт и доступен, но тем не менее может содержать секретные статьи, говорит директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Такие статьи могут включаться в состав федеральной казны, но не в региональные и местные бюджеты. «В целом это оправданно и справедливо с точки зрения обеспечения национальной безопасности, а также достижения других важных целей. Ничего неординарного я в этом не вижу», — отмечает эксперт.

Очевидно, что доля закрытых статей будет примерно соответствовать расходам на оборону и силовые структуры, указывает Климанов. «Если их доля высока, то доля секретных статей тоже будет высокой. А в последние годы подобные расходы как раз увеличились», — указывает он, добавляя, что задачи сейчас сложные, окружение недружественное, поэтому чрезмерная открытость вряд ли способствовала бы позитивным результатам.

Сейчас идут военные действия, у страны растет потребность в военной технике, реабилитации и других вопросах, которые подпадают под закрытые расходы, отмечает старший научный сотрудник ИЭП им. Е.Т. Гайдара Александр Дерюгин. «Было бы странно, если бы в самый разгар спецоперации эти расходы открылись и все стало бы прозрачно», — подчеркивает он.

По завершении военных действий, скорее всего, произойдет плавное сокращение доли закрытых трат, прогнозирует эксперт. «Плавное — потому что страна должна будет накопить какое-то количество вооружений. Оборонной промышленности нужно будет работать «на склад», чтобы восполнить запасы. На это уйдет несколько лет», — прогнозирует Дерюгин.

Риски общественного контроля

Помимо роста секретных расходов в последние годы возрастает закрытость отчетно-аналитической информации об исполнении бюджета, утверждает Климанов. Например, с весны 2022 года не раскрываются фактические расходы по тематическим направлениям, включая такие обычные разделы, как здравоохранение, социальная политика, охрана окружающей среды. Кроме того, сократилась отчетность даже региональных бюджетов — количество данных, которые сдаются в Казначейство и Минфин.

«Чем выше доля закрытости по отношению к документам общественной значимости, тем ниже общественный контроль, понимание обществом целесообразности каких-то действий и т.д. Это вызывает беспокойство», — отмечает Климанов.

Кроме того, сегодня нет полного понимания критериев, по которым та или иная информация становится информацией ограниченного доступа, утверждает эксперт.

Чаще всего закрываются данные, которые могут негативно повлиять на ход боевых действий и международное положение России, полагает Дерюгин. Когда острая фаза противостояния будет пройдена, по его мнению, все постепенно начнет открываться — не только бюджет, но и цифры военных потерь, различная статистика.

В феврале 2023 года был принят закон о том, что правительство может закрывать любую официальную статистику (на его основании была закрыта статистика по добыче нефти и газа). С весны 2022 года временно не размещались данные Федеральной таможенной службы по внешней торговле, данные Банка России по структуре международных резервов. В 2023 году к указанным данным частично вернули доступ, но в измененном виде.