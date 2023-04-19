Социологи оценили уровень финансовой «растерянности» россиян

Половина россиян в ходе глобального опроса ассоциации Gallup и «Ромира» не определилась, хочет ли забрать «выигрыш» сейчас или через год, но в двойном размере. Это максимальная доля среди 56 стран, где проводилось исследование

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Результаты глобального опроса в 56 странах показали, что в России самый высокий уровень финансовой неопределенности в обществе. Такой вывод следует из анкетирования, проведенного ассоциацией Gallup International и холдингом «Ромир», который опрашивал российских респондентов (исследование есть у РБК).

Участников не просили напрямую оценить, испытывают ли они неопределенность, а спрашивали, хотели бы они получить дополнительный бонус в виде одного ежемесячного дохода прямо сейчас или в двойном размере через год. В поведенческой экономике такой вопрос задают для определения уровня жизни и финансовой стабильности в стране, объяснили в «Ромире».

Чем больше доля тех, кто предпочитает отложенный, но удвоенный выигрыш, тем выше стабильность. В России двукратную выплату предпочли всего 20% респондентов, однократную — 32%. Остальные 48% не смогли выбрать один из двух вариантов: такая доля неопределившихся стала максимальной среди всех стран.

Как в мире оценивают финансовую стабильность

Чем выше уровень жизни в стране, тем больше ее граждане предпочитали отложенный, но больший объем выплаты, говорится в исследовании. Самые большие доли ответов об удвоенном бонусе зафиксированы в Швеции — так проголосовали 75% респондентов, в Нидерландах — 59%, Японии — 56%, Германии — 55%, Великобритании — 54%.

За незамедлительную выплату голосовали в основном в регионах с низким уровнем дохода — в странах Среднего Востока, Северной Африки и Латинской Америке. Больше всего таких ответов было в Нигерии (76%), Ираке (74%) и Пакистане (69%).

В среднем по миру почти половина (46%) респондентов предпочли получить дополнительный доход сразу, 42% — готовы подождать год ради двойной суммы. Затруднились ответить на вопрос 12% респондентов. В разрезе частей света самый высокий уровень тех, кто готов подождать удвоенного бонуса, в Северной Америке, а самый низкий — в Латинской Америке.

Вопрос, который задавали респондентам, относится к популярному в психологии и поведенческой экономике понятию о предпочтениях меньшего, но немедленного выигрыша, большему выигрышу в будущем, пояснил доктор социологических наук, президент «Ромира» Андрей Милехин. «На самом деле этот выбор гораздо больше связан с оценкой настоящего, нежели с прогнозами на будущее. Несмотря на то что наш мозг постоянно анализирует, «что будет дальше», качество жизни напрямую зависит от того, какая она сейчас. Поэтому результаты опроса — это своего рода индикатор восприятия стабильности», — сказал он.

Всего было опрошено 53,3 тыс. человек в странах, чье население составляет примерно две трети населения мира. Сбор данных проводился лично, по телефону или через интернет в августе—октябре 2022 года.

Почему среди россиян так много неопределившихся

Доля россиян, готовых подождать удвоенного выигрыша, — одна из самых низких в мире. Ниже — только в Косово. Немногим лучше результат в Пакистане, Нигерии, Ираке, Аргентине. При этом в России максимально большое число тех, кто затруднился ответить. На втором месте по доле «неопределившихся», но с большим отрывом идет Греция — 39%.

По словам Милехина, большой процент отказавшихся отвечать на этот «абстрактно-диагностический» вопрос отражает некую растерянность и неопределенность в обществе.

Результаты такого рода опросов, показывающих готовность общества терпеть ради получения большего выигрыша в будущем, коррелируют с уровнем жизни населения: готовность выше в странах с более высоким уровнем валового национального дохода (ВНД) на душу населения, поясняет заведующий международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин. Это доказывают данные опроса в раскладке по странам с разным уровнем ВНД на душу населения (по классификации Всемирного банка): больше всего терпеливых «инвесторов» (48%) зафиксировано в самых богатых государствах (с подушевым ВНД от $13,2 тыс.), а также среди респондентов с высшим образованием (46%), следует из данных «Ромира».

Высокая доля затруднившихся с ответом может указывать на неопределенность того, какими будут финансовая ситуация, социальные институты, правила жизни в стране, соглашается завлабораторией социальной и экономической психологии РАН Тимофей Нестик. «В целом эти данные хорошо согласуются с результатами наших лонгитюдных (долговременных) исследований, а также с репрезентативными опросами Фонда общественного мнения (ФОМ). Выросший оптимизм в отношении будущего российской экономики в целом сочетается у россиян с низкой готовностью к крупным покупкам и сдержанными или пессимистическими оценками в отношении роста материального благополучия своей семьи», — обращает внимание он.

Как полагает Белянин, объяснений, почему в России так много неопределившихся, может быть несколько. «Мы не знаем, по одинаковой ли методике проводились исследования в разных странах. Где-то респондентов могли мотивировать к ответу — например, платить за участие в опросе. Но если не брать во внимание эту гипотезу, то интерпретировать результаты можно как показатель возросшей неопределенности в целом. Половина не знают, что им делать, — это много», — отмечает он. И добавляет: есть еще одно объяснение, связанное не с политической конъюнктурой, а с поколенческим и личным опытом. «У многих еще остались воспоминания о периоде высокой инфляции 1990-х годов, что отпечаталось в поведенческих стратегиях нескольких поколений. Ведь когда инфляция 40% в месяц, надеяться на будущее смысла нет: то, что вернут через год, к этому времени обесценится. Недоверие к будущему, отсутствие планов вкупе с низкой финансовой грамотностью не благоволят сберегательному и инвестиционному поведению», — сказал он РБК.

ФОМ отслеживает динамику материального положения россиян в ежеквартальном режиме. За год с начала спецоперации и жестких санкций против России доля тех, кто оценивает свое финансовое положение как «хорошее», не изменилась (по 20% опрошенных в середине февраля 2022 и 2023 годов). Число ответов о плохом материальном положении за год уменьшилось — с 25 до 20%. Последний раунд опроса показал самый высокий уровень нейтральных ожиданий по поводу своего экономического уровня с начала СВО — 43% респондентов ответили, что не ждут ни улучшения, ни ухудшения. Готовность к крупным покупкам у россиян восстановилась до досанкционных уровней лишь в последние три месяца, следует из ежемесячных опросов ФОМ по заказу ЦБ. В январе—марте 18% респондентов назвали момент благоприятным для крупных покупок против 15% в сентябре—ноябре.

Опрос, проведенный в августе 2022 года Центром исследований гражданского общества ВШЭ, показал, что 69% россиян не уверены в своем материальном положении, а не испытывают существенных материальных проблем 29% граждан. Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году потребительский спрос будет восстанавливаться: в ведомстве ждут, что оборот розничной торговли вырастет на 5,3% в реальном выражении во многом благодаря росту реальных зарплат — на 5,4%.