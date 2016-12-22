Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,62 60,21 EUR Нал. 76,16 74,61 USD Бирж. 60,88 +0,02 EUR Бирж. 75,14 -0,14 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8245,10 +112,50 MOEX 2224,06 -0,78% RTS 1153,59 -0,08% Brent 74,28 +0,66% DJIA 24620,45 -0,52% Nasdaq 7232,98 -0,85% FTSE 7328,92 +0,16%
Бизнес призвал новое правительство не бояться рисковать
Лента новостей
В МИДе ответили на слова Трампа о схватке американцев и русских в Сирии 19:27, Политика Дорогой отдых: когда покупать доллары и евро в преддверии отпусков 19:17, Деньги Во ФСИН заявили о непричастности сотрудников СИЗО к смерти Пшеничного 19:15, Общество Омбудсмен Федотов сообщил о массовых нарушениях прав человека в Дагестане 19:15, Общество Аналитики «Сколково» предупредили о рисках СПГ-проектов в России 19:04, Бизнес Открылась тысячная аптека сети «Мега Фарм» 19:03, Пресс-релизы Фильм Триера покажут в Каннах после семилетнего перерыва 19:02, Общество Нечастое явление: 5 московских мансард в аренду 18:54, Недвижимость Рауль Кастро назвал своего возможного преемника на посту главы компартии 18:52, Политика РФС назвал место проведения последнего матча сборной России перед ЧМ-2018 18:40, Спорт Суд вернул отцу Виктора Цоя права на его песни 18:40, Общество Хранить или избавляться: криптовалюта Litecoin подорожала до $140 18:38, Крипто Разговорчики в YouTube: как известные люди начали делать свои шоу в интернете 18:35, Стиль Киев подаст против Москвы иск в ЕСПЧ по защите прав политзаключенных 18:32, Политика МИД ответил на призыв Волкера не снимать санкции с России 18:29, Политика Путин поблагодарил Рауля Кастро после утверждения нового главы Кубы 18:23, Политика В Сочи задержали заместителя главы города Юрия Паламарчука 18:19, Общество Умные глаза и широкие взгляды: обзор нового смартфона Asus ZenFone 5 18:16, РБК Стиль и ASUS Reuters узнал об отказе Novelis от закупки алюминия у Rusal 18:07, Бизнес Захарова сообщила о начале работы миссии ОЗХО в сирийской Думе 18:01, Общество Минэкономразвития объяснило обращение Москвы в ВТО из-за пошлин США 17:56, Экономика Организаторы концерта в США объяснили отказ в визе балерине Большого 17:52, Общество Нефинансовый консалтинг — основной драйвер private banking 17:44, Партнерский материал Украинские пограничники сняли семь членов экипажа «Норда» с рейса в Минск 17:41, Общество СК отказался возбудить дело о пытках анархиста Филинкова сотрудниками ФСБ 17:39, Общество Медведев утвердил правила хранения записей разговоров и переписки россиян 17:35, Технологии и медиа В ЦБ рассказали о заработавших на ослаблении рубля россиянах 17:35, Общество Немецкая Billa займет площади супермаркетов «Я любимый» 17:26, Бизнес
Бизнес призвал новое правительство не бояться рисковать
Экономика, 19:27
0
Бизнес призвал новое правительство не бояться рисковать
Составу правительства после инаугурации президента нужно обновиться на треть, а министрам следует быть готовыми к риску и брать на себя ответственность за принятие решений, считают представители российского бизнеса
Александр Калинин (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Новому правительству, которое будет сформировано после инаугурации президента, необходимо обновиться минимум на треть, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Об этом он заявил РБК на Ялтинском форуме.

Отвечая на вопрос о том, чего бизнес ждет от нового состава правительства, Калинин сказал, что правительству «необходимо обновление». «Наряду с доказавшими свою эффективность управленцами должны прийти новые менеджеры, желательно молодежь. И в лучшем случае я бы, конечно, ожидал обновления наполовину, как минимум на треть», — рассказал глава «Опоры России».

Новые люди в правительстве должны обладать новыми компетенциями из разных сфер, чтобы соответствовать темпам развития рынков, пояснил Калинин. «Бизнес стал по-другому работать, и, соответственно, эти новые навыки должны найти свое отражение (в работе нового правительства. — РБК)», — подчеркнул Калинин.

О своих ожиданиях о составе и работе нового состава правительства также рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу РБК. Он подчеркнул, что его «в меньшей степени интересует портретная галерея, то есть персональный состав нового правительства». Важно, чтобы люди, которые войдут в состав нового кабинета министров, были готовы принимать решения и «рисковать», заявил Шохин.

«Нужна в некотором смысле не выжидательная позиция, что прикажут. Они должны рисковать. Они должны наниматься на какое-то определенное дело, не выполнив которое, они должны сами понимать, что им пора уходить», — считает глава РСПП.

​Шохин также рассказал, что его удивили сообщения СМИ о результатах одного из совещаний о донастройке налоговой системы: «Консенсус достигнут по одному из налогов, но решение не принято». Если консенсус достигнут, то правительство должно брать на себя ответственность за решение и не перекладывать ее на президента, считает Александр Шохин. «Мне кажется, что сейчас назрела такая пора, когда важно, чтобы было у нас ответственное правительство, в том числе и отвечающее за последствия принятых решений», — подчеркнул он.

Также важно, чтобы внутри нового правительства были люди с «новым потенциалом», считает Шохин​. «Самое главное, хотелось бы, чтобы у нового правительства было то, что было у нас когда-то в 1990-е годы — воля. Воля к решению задач и готовность взять на себя ответственность за и положительные и отрицательные последствия, в случае если задачи не будут решены», — поделился ожиданиями глава РСПП.

Инаугурация президента России состоится 7 мая. После нее действующее правительство сложит полномочия. Согласно Конституции, президент в течение двух недель после инаугурации должен предложить на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра. Госдума должна рассмотреть и одобрить нового главу правительства. После этого в течение недели новый премьер-министр должен представить президенту предложения о структуре правительства и кандидатах на посты вице-премьеров и федеральных министров. В 2008 и 2012 годов кандидатура премьер-министров утверждалась Госдумой на следующий день после инаугурации президента, 8 мая.

Авторы: Анна Могилевская, Владимир Дергачев.
Теги: Правительство , «Опора России» , президент РСПП
Главное
Медведев утвердил правила хранения записей разговоров и переписки россиян Технологии и медиа
Материалы по теме
Путин анонсировал изменения в составе правительства после инаугурации Политика
Медведев отчитается перед Думой между выборами и инаугурацией президента Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.