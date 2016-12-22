Бизнес призвал новое правительство не бояться рисковать

Составу правительства после инаугурации президента нужно обновиться на треть, а министрам следует быть готовыми к риску и брать на себя ответственность за принятие решений, считают представители российского бизнеса

Александр Калинин (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Новому правительству, которое будет сформировано после инаугурации президента, необходимо обновиться минимум на треть, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Об этом он заявил РБК на Ялтинском форуме.

Отвечая на вопрос о том, чего бизнес ждет от нового состава правительства, Калинин сказал, что правительству «необходимо обновление». «Наряду с доказавшими свою эффективность управленцами должны прийти новые менеджеры, желательно молодежь. И в лучшем случае я бы, конечно, ожидал обновления наполовину, как минимум на треть», — рассказал глава «Опоры России».

Новые люди в правительстве должны обладать новыми компетенциями из разных сфер, чтобы соответствовать темпам развития рынков, пояснил Калинин. «Бизнес стал по-другому работать, и, соответственно, эти новые навыки должны найти свое отражение (в работе нового правительства. — РБК)», — подчеркнул Калинин.

О своих ожиданиях о составе и работе нового состава правительства также рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу РБК. Он подчеркнул, что его «в меньшей степени интересует портретная галерея, то есть персональный состав нового правительства». Важно, чтобы люди, которые войдут в состав нового кабинета министров, были готовы принимать решения и «рисковать», заявил Шохин.

«Нужна в некотором смысле не выжидательная позиция, что прикажут. Они должны рисковать. Они должны наниматься на какое-то определенное дело, не выполнив которое, они должны сами понимать, что им пора уходить», — считает глава РСПП.

​Шохин также рассказал, что его удивили сообщения СМИ о результатах одного из совещаний о донастройке налоговой системы: «Консенсус достигнут по одному из налогов, но решение не принято». Если консенсус достигнут, то правительство должно брать на себя ответственность за решение и не перекладывать ее на президента, считает Александр Шохин. «Мне кажется, что сейчас назрела такая пора, когда важно, чтобы было у нас ответственное правительство, в том числе и отвечающее за последствия принятых решений», — подчеркнул он.

Также важно, чтобы внутри нового правительства были люди с «новым потенциалом», считает Шохин​. «Самое главное, хотелось бы, чтобы у нового правительства было то, что было у нас когда-то в 1990-е годы — воля. Воля к решению задач и готовность взять на себя ответственность за и положительные и отрицательные последствия, в случае если задачи не будут решены», — поделился ожиданиями глава РСПП.

Инаугурация президента России состоится 7 мая. После нее действующее правительство сложит полномочия. Согласно Конституции, президент в течение двух недель после инаугурации должен предложить на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра. Госдума должна рассмотреть и одобрить нового главу правительства. После этого в течение недели новый премьер-министр должен представить президенту предложения о структуре правительства и кандидатах на посты вице-премьеров и федеральных министров. В 2008 и 2012 годов кандидатура премьер-министров утверждалась Госдумой на следующий день после инаугурации президента, 8 мая.