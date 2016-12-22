Moody’s рассказало о «защите» российской экономики от санкций

Новые санкции США против России, скорее всего, не пошатнут ее кредитный рейтинг, а российский бизнес даже сможет извлечь выгоду из ограничительных мер Вашингтона, утверждает Moody’s

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Рейтинг вне опасности

Прочность системы государственных финансов и сильная внешнеэкономическая позиция России (профицит текущего счета и позиция нетто-кредитора) поможет стране «защитить» свою экономику от воздействия новых санкций США и сохранить суверенный кредитный рейтинг (Ba1 c «позитивным» прогнозом), следует из полученного РБК кросс-секторального отчета по России, подготовленного Moody’s Investors Service.

Риски от санкций в основном связаны с тем, что российские компании на какое-то время будут отрезаны от международных рынков капитала, сказала старший вице-президент агентства Moody’s Кристин Линдоу. Но кредитоспособность страны поможет справиться с санкциями, а дорогая нефть — и дальше пополнять резервы, считает она. Однако санкции замедлят рост экономики (хотя и незначительно) и ускорят инфляцию, полагают в Moody's. Агентство ожидает, что рост ВВП по итогам 2018 года составит 1,6% (правительство прогнозирует 2,1%).

Для рейтингуемых Moody’s российских регионов риски рефинансирования будут «ограниченными», так как они в основном опираются на внутренние источники фондирования, а также на кредиты российских банков и трансферты от федерального центра. Однако для отдельных регионов влияние санкций «может быть ощутимым», указывает Moody's (о риске недополучения налоговых доходов от подсанкционных предприятий ранее предупреждал и Fitch). Впрочем, по мнению агентства, таким субъектам окажет поддержку правительство.

Главная жертва санкций

Главной жертвой последних санкций стал US Rusal, считает Moody’s. Уже 3 мая компания может объявить дефолт по своим долговым обязательствам, в том числе по купонным выплатам по еврооблигациям, номинированным в долларах, допускают аналитики. Как раз на эту дату приходится платеж Rusal по купону на $500 млн. Выручка и денежный поток компании также сильно пострадают из-за риска вторичных санкций в отношении ее возможных контрагентов.

Совокупная сумма под риском, связанным с кредитами для попавших под санкции компаний, составляет менее 2% активов российской банковской системы, или менее 15% ее капитала, оценивает Moody’s. Кроме того, банковская система имеет высокий уровень ликвидности, способный обеспечить существенную часть рефинансирования корпоративного сектора, отмечает агентство.

Выгода экспортеров

На фоне отрицательного воздействия на российскую экономику Moody’s видит и плюс — хотя и единственный — от ограничительных мер Белого дома: экспортеры выиграют от ослабления курса рубля к доллару, что положительно скажется на их прибыли. Большую часть выручки экспортеры получают в долларах, в которых выражены как их долги, так и часть капзатрат, тогда как расходы они несут в рублях.

От снижения курса рубля экспортеры могут выиграть, но неопределенность относительно введения новых санкций может существенно ухудшить оценку российского риска, отмечают аналитики. Если же компании начнут терять клиентов или контрагенты станут пересматривать условия контрактов для учета санкционных рисков, уменьшение выручки от продаж на внешние рынки нивелирует плюсы для их прибыли от ослабления рубля.

Хотя российские власти и выразили готовность поддержать US Rusal и другие компании под санкциями, агентство полагает, что эта поддержка преимущественно будет нацелена на стимулирование продаж и сохранение операционной деятельности, а не на защиту держателей корпоративных облигаций. Вероятнее всего, господдержку получат те компании, которые обеспечивают значительные налоговые поступления в госбюджет, а также те, которые являются крупными работодателями и налогоплательщиками в регионах присутствия.

В конце января Moody`s улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило рейтинг на уровне Вa1, что по шкале агентства является спекулятивным (или «мусорным») уровнем. В отличие от Moody's агентство S&P, по чьей оценке рейтинг России раньше также был спекулятивным, повысило его до инвестиционного уровня (с BB+ до BBB-) со стабильным прогнозом. Это помогло России вернуться в число стран с инвестиционным рейтингом (еще одно агентство «большой тройки» — Fitch — рейтинг России до «мусорного» и вовсе не понижало).