Политика
0

FT узнала, что Лагард заработала на 50% больше, чем указал ЕЦБ

FT: Лагард заработала на 50% больше, чем указал ЕЦБ
Одна только базовая зарплата Лагард — €466 тыс. — делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в Евросоюзе, отмечает FT. Согласно подсчетам газеты, по итогам 2024 года глава ЕЦБ заработала в общей сложности €726 тыс.
Кристин Лагард
Кристин Лагард (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Реальные доходы председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард вдвое больше, чем базовая зарплата, указанная в годовом отчете европейского регулятора, пишет Financial Times со ссылкой на собственный анализ.

Так, согласно подсчетам газеты, по итогам 2024 года Лагард заработала в общей сложности €726 тыс., что на 56% больше указанных в отчете ЕЦБ €466 тыс. Это означает, что Лагард зарабатывает почти в четыре раза больше, чем председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, чья зарплата устанавливается федеральным законом США и в настоящее время ограничена суммой в почти €173 тыс.

Кристин Лагард занимает руководящую должность не только в ЕЦБ, но и в других международных институтах, являясь, в частности, председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов. Она неизменно входит в число самых влиятельных женщин мира по версии Forbes — в частности, в рейтингах 2019, 2020, 2022 и 2023 годов она располагалась на втором месте.

FT назвала трех основных кандидатов на пост главы ЕЦБ после ухода Лагард
Финансы
Кристин Лагард

Financial Times отмечает, что одна только базовая зарплата Лагард делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в Евросоюзе. По данным газеты, помимо базовой зарплаты, Лагард получает примерно €135 тыс. в виде дополнительных выплат на жилье и другие нужды. Еще €125 тыс. Лагард приносит должность одного из 18 членов совета директоров Банка международных расчетов.

Расчеты Financial Times основаны на годовых отчетах ЕЦБ и Банка международных расчетов, а также на техническом документе, определяющем условия оплаты труда высших должностных лиц европейского регулятора. В ЕЦБ отказались комментировать результаты анализа FT, но указали, что размер оплаты труда председателя был установлен комитетом по вознаграждениям «в начале существования ЕЦБ», основанного в 1998 году. «Единственным изменением в зарплате с тех пор для всех председателей стала ежегодная корректировка заработной платы, которая применяется ко всем сотрудникам ЕЦБ», — указано в ответе регулятора.

Кристин Лагард 70 лет. В 2007–2008 годах она занимала пост министра сельского хозяйства и рыболовства Франции, а следующие три года возглавляла Министерство экономики, промышленности и занятости Франции. После отставки Лагард заняла должность директора — распорядителя Международного валютного фонда, став первой женщиной на этом посту.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

