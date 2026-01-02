FT узнала, что Лагард заработала на 50% больше, чем указал ЕЦБ

Одна только базовая зарплата Лагард — €466 тыс. — делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в Евросоюзе, отмечает FT. Согласно подсчетам газеты, по итогам 2024 года глава ЕЦБ заработала в общей сложности €726 тыс.

Кристин Лагард (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Реальные доходы председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард вдвое больше, чем базовая зарплата, указанная в годовом отчете европейского регулятора, пишет Financial Times со ссылкой на собственный анализ.

Так, согласно подсчетам газеты, по итогам 2024 года Лагард заработала в общей сложности €726 тыс., что на 56% больше указанных в отчете ЕЦБ €466 тыс. Это означает, что Лагард зарабатывает почти в четыре раза больше, чем председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, чья зарплата устанавливается федеральным законом США и в настоящее время ограничена суммой в почти €173 тыс.

Кристин Лагард занимает руководящую должность не только в ЕЦБ, но и в других международных институтах, являясь, в частности, председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов. Она неизменно входит в число самых влиятельных женщин мира по версии Forbes — в частности, в рейтингах 2019, 2020, 2022 и 2023 годов она располагалась на втором месте.

Financial Times отмечает, что одна только базовая зарплата Лагард делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в Евросоюзе. По данным газеты, помимо базовой зарплаты, Лагард получает примерно €135 тыс. в виде дополнительных выплат на жилье и другие нужды. Еще €125 тыс. Лагард приносит должность одного из 18 членов совета директоров Банка международных расчетов.

Расчеты Financial Times основаны на годовых отчетах ЕЦБ и Банка международных расчетов, а также на техническом документе, определяющем условия оплаты труда высших должностных лиц европейского регулятора. В ЕЦБ отказались комментировать результаты анализа FT, но указали, что размер оплаты труда председателя был установлен комитетом по вознаграждениям «в начале существования ЕЦБ», основанного в 1998 году. «Единственным изменением в зарплате с тех пор для всех председателей стала ежегодная корректировка заработной платы, которая применяется ко всем сотрудникам ЕЦБ», — указано в ответе регулятора.

Кристин Лагард 70 лет. В 2007–2008 годах она занимала пост министра сельского хозяйства и рыболовства Франции, а следующие три года возглавляла Министерство экономики, промышленности и занятости Франции. После отставки Лагард заняла должность директора — распорядителя Международного валютного фонда, став первой женщиной на этом посту.