FT узнала о планах ЕС направить на оборону €93 млрд

Фон дер Ляйен допустила возможность перенаправить €93 млрд из европейского фонда на восстановление после пандемии на оборону, пишет FT. В Еврокомиссии уточнили, что для этого потребуется согласие большинства стран ЕС

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности перенаправить €93 млрд неиспользованных средств Фонда спасения и восстановления европейской экономики (RRF) на оборону, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями обсуждений.

По словам собеседников издания, с соответствующим заявлением фон дер Ляйен выступила в ходе заседания правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) во вторник, 18 февраля. Это предложение последовало в рамках усилий по наращиванию инвестиций и военных расходов на фоне опасений из-за возможного вывода американских войск из Европы.

Источниками также могут стать средства, выделенные на региональное развитие, и «общее европейское финансирование», сказала глава Еврокомиссии. Общий объем дополнительных вложений в оборонный сектор ЕС оценили примерно в €500 млрд на ближайшие десять лет, пишет FT.

Европейские чиновники обсуждают создание межправительственного механизма финансирования оборонного сектора, в который потенциально могут войти Великобритания и Норвегия, что позволит обойти вето «нейтральных или дружественных России стран», не поддерживающих использование совместных средств в этих целях, сообщает издание. Из-за отсутствия консенсуса по данному вопросу страны ЕС настаивают на том, чтобы Еврокомиссия задействовала все неизрасходованные деньги.





RRF объемом €800 млрд заемных средств был создан в начале 2021 года. Эти деньги страны ЕС привлекли в целях экономического восстановления после пандемии коронавируса. Ряд из них, в том числе Германия, одобрили создание фонда при условии разового использования совместных займов. Теперь, чтобы перенаправить на оборону оставшиеся €93 млрд, потребуется одобрение большинства стран ЕС и Европарламента, уточнил FT представитель Еврокомиссии.

Трамп вступил в должность президента США 20 января. После этого, в частности, он потребовал от европейских союзников по НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, а также пригрозил пошлинами, поскольку, по его мнению, Брюссель «пользуется» Вашингтоном. Politico со ссылкой на источники называла отношения ЕС с администрацией Трампа «настолько плохими, что их практически не существует». Брюссель анонсировал «решительный ответ» в случае введения Вашингтоном торговых пошлин, писал Bloomberg. Президент Франции Эмманюэль Макрон сравнивал возвращение Трампа в Белый дом с действием электрошока. По его мнению, сложившаяся ситуация должна побудить ЕС «нарастить мышцы» и взять на себя ответственность за собственную безопасность.