 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнала о планах ЕС направить на оборону €93 млрд

FT: ЕС рассмотрит финансирование обороны из фонда восстановления после пандемии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фон дер Ляйен допустила возможность перенаправить €93 млрд из европейского фонда на восстановление после пандемии на оборону, пишет FT. В Еврокомиссии уточнили, что для этого потребуется согласие большинства стран ЕС
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности перенаправить €93 млрд неиспользованных средств Фонда спасения и восстановления европейской экономики (RRF) на оборону, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями обсуждений.

По словам собеседников издания, с соответствующим заявлением фон дер Ляйен выступила в ходе заседания правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) во вторник, 18 февраля. Это предложение последовало в рамках усилий по наращиванию инвестиций и военных расходов на фоне опасений из-за возможного вывода американских войск из Европы.

Источниками также могут стать средства, выделенные на региональное развитие, и «общее европейское финансирование», сказала глава Еврокомиссии. Общий объем дополнительных вложений в оборонный сектор ЕС оценили примерно в €500 млрд на ближайшие десять лет, пишет FT.

Европейские чиновники обсуждают создание межправительственного механизма финансирования оборонного сектора, в который потенциально могут войти Великобритания и Норвегия, что позволит обойти вето «нейтральных или дружественных России стран», не поддерживающих использование совместных средств в этих целях, сообщает издание. Из-за отсутствия консенсуса по данному вопросу страны ЕС настаивают на том, чтобы Еврокомиссия задействовала все неизрасходованные деньги.

В ЕС нашли способ увеличить расходы на оборону
Политика
Фото:Fabian Bimmer / Getty Images

RRF объемом €800 млрд заемных средств был создан в начале 2021 года. Эти деньги страны ЕС привлекли в целях экономического восстановления после пандемии коронавируса. Ряд из них, в том числе Германия, одобрили создание фонда при условии разового использования совместных займов. Теперь, чтобы перенаправить на оборону оставшиеся €93 млрд, потребуется одобрение большинства стран ЕС и Европарламента, уточнил FT представитель Еврокомиссии.

Трамп вступил в должность президента США 20 января. После этого, в частности, он потребовал от европейских союзников по НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, а также пригрозил пошлинами, поскольку, по его мнению, Брюссель «пользуется» Вашингтоном. Politico со ссылкой на источники называла отношения ЕС с администрацией Трампа «настолько плохими, что их практически не существует». Брюссель анонсировал «решительный ответ» в случае введения Вашингтоном торговых пошлин, писал Bloomberg. Президент Франции Эмманюэль Макрон сравнивал возвращение Трампа в Белый дом с действием электрошока. По его мнению, сложившаяся ситуация должна побудить ЕС «нарастить мышцы» и взять на себя ответственность за собственную безопасность.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Макрон отказался отправлять французские войска на Украину

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом

МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи

Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд

У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Европейский Союз Урсула фон дер Ляйен оборона финансирование США Дональд Трамп пандемия
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
В ЕС нашли способ увеличить расходы на оборону
Политика
В Эстонии призвали избегать необоснованных призывов к расходам на оборону
Политика
Рютте предложил ЕС платить за оборону, учить русский или ехать в Зеландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Рубен Варданян объявил голодовкуПолитика, 17:36
В Карачаево-Черкесии нашли тела погибших при сходе лавины туристовОбщество, 17:35
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽91Инвестиции, 17:32
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал престижного турнира в ДубаеСпорт, 17:30
В Северной Осетии остановили поиски пропавших туристовОбщество, 17:17
Путин заявил о желании подготовленной встречи с ТрампомПолитика, 17:16
Северная пенсия: стаж для женщин и мужчин, размер, как получитьИнвестиции, 17:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
Мосгордума приняла закон о штрафах за несоблюдение облика зданийНедвижимость, 17:05
В Армении создадут комиссию для пересмотра стратегии нацбезопасностиПолитика, 17:02
Путин сообщил, что российская бригада перешла границу с Сумской областьюПолитика, 17:00
Лавров напомнил, что формат «три плюс три» для Грузии открытПолитика, 16:55
Путин возложил цветы к памятнику СобчакуПолитика, 16:51
Путин заявил о готовности вернуться к переговорам по УкраинеПолитика, 16:50