Эксперты оценили траты России на борьбу с выбросами углерода при санкциях

Запланированное властями сокращение чистых выбросов парниковых газов к 2050 году потребует 47 трлн руб. совокупных инвестиций, подсчитали в Институте ВЭБа. Санкции и трудности с импортом оборудования усложняют эту задачу

Фото: Максим Конанков / ТАСС

Санкции со стороны западных стран ограничивают выполнение части мер по декарбонизации экономики России, поскольку эффективность этого процесса во многом зависит от импортного оборудования и технологий. К такому выводу пришли эксперты центра устойчивого развития Института ВЭБа в докладе «Достижение Российской Федерацией «углеродной нейтральности» не позднее 2060 года», с которым ознакомился РБК.

По оценке авторов, последствия санкционного давления временно снизят объемы выбросов парниковых газов за счет замедления экономического роста, однако по мере адаптации и восстановления российской экономики выбросы увеличатся.

Для достижения целевого плана по снижению углеродного следа, предусмотренного правительственной стратегией социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, нужно проводить меры по декарбонизации — сокращение энергопотребления, повышение энергоэффективности, снижение углеродоемкости, развитие возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, альтернативных видов топлива, а также увеличение поглощения углерода за счет охраны и защиты лесов, создания карбоновых ферм и полигонов.

Реализация всех этих мер потребует 46,9 трлн руб. инвестиций в ценах 2021 года, что соответствует 0,73% ВВП ежегодно, оценили в Институте ВЭБа.

В январе 2022 года, до жестких санкций Запада, премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что ежегодные расходы на комплексные меры по снижению углеродного следа могут составить от 1 до 2% ВВП в горизонте до 2050 года.

Согласно утвержденной в конце 2021 года стратегии, к 2050-му нетто-выбросы парниковых газов должны сократиться до 630 млн т, а к 2060 году президент Владимир Путин поставил задачу выйти на полную углеродную нейтральность (обнуление разницы между выделением СО 2 и его поглощением).

Расчеты Института ВЭБа по прогнозу объемов выбросов основаны на предположении, что разные секторы экономики к 2050 году смогут с разным успехом решить задачу по снижению объемов выбросов. Если в таких секторах, как ТЭК и металлургия, получится сократить объем выбросов, несмотря на увеличение экономики, то химическая и транспортная отрасли могут не справиться и будут иметь в абсолютном выражении рост выбросов парниковых газов в полтора раза.

Влияние санкций

Для России изменения в мировой экономике выразились в снижении темпов роста национальной экономики и «повороте на Восток» во внешнеторговых отношениях, отмечается в докладе. В краткосрочной и среднесрочной перспективе это будет означать замедление роста российской экономики и, как следствие, снижение объема выбросов парниковых газов (относительно «досанкционной» траектории). Однако в долгосрочной перспективе экономика России восстановится, и выбросы парниковых газов могут значительно повыситься, пишут аналитики института.

По их оценке, введенные санкции ограничат выполнение части мероприятий по декарбонизации экономики России, особенно в части повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии — прежде всего из-за импортозависимости.

«Таким образом, важно развивать технологии, позволяющие повышать энергоэффективность и сокращать потребление энергии, иначе Российская Федерация может стать неконкурентоспособной в тех секторах, в которых завоевала определенную долю на международном рынке», — говорится в докладе. Прежде всего речь идет о секторах ТЭК и металлургии, продукция которых сопряжена с наибольшими выбросами среди прочих отраслей экономики, а существенная доля национальной продукции поставляется на мировой рынок, где требования по экологичности будут стоять на повестке, уточняют эксперты ВЭБа.

Удорожание декарбонизации

По итогам 2022 года промышленное производство в России сократилось на 0,6% на фоне санкций, однако в энергетическом секторе, с которым связано примерно три четвертых выбросов парниковых газов, падения не зафиксировано. «Поэтому говорить о снижении выбросов и углеродоемкости на производстве не приходится», — замечает партнер группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Владимир Лукин.

По его мнению, в условиях санкций декарбонизация действительно будет обходиться компаниям дороже (по сравнению со стоимостью реализации климатических проектов в 2021–2022 годах) именно из-за ограничения доступности технологий. «Если раньше имелся выбор поставщиков, то сейчас нам доступны поставщики лишь из дружественных стран. Стоимость климатических решений будет возрастать, в том числе за счет роста транспортных издержек из-за нарушенных цепочек поставки», — полагает он.

Оценки Института ВЭБа по расходам на декарбонизацию значительно ниже оценок, которые озвучивались «ВТБ Капиталом» осенью 2021 года: согласно их оценкам, сокращение выбросов к 2050 году на 60% от уровня 2019 года потребует 102,7 трлн руб., а выход на углеродную нейтральность обойдется почти в 480 трлн руб. к 2060 году.

Руководитель группы рейтингов устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Юлия Катасонова допускает временное снижение выбросов за счет спада экономики, но предупреждает, что компаниям в любом случае нужно смириться с необходимостью инвестировать в декарбонизацию. «В части бюджета инвестиционных программ, скорее всего, затраты будут выше прогнозов, заложенных в 2021 году. Насколько эти расходы будут выше запланированных — пока сказать сложно, потому что это будет зависеть от многих макроэкономических факторов, а также выбора иностранных производителей», — говорит она.

По мнению Катасоновой, «поворот на Восток» не снизит важность климатической повестки на фоне планов Китая ввести трансграничное углеродное регулирование на горизонте пяти—восьми лет. Этого времени как раз хватит на то, чтобы наладить поставки оборудования или разработать собственное, добавляет она.