Эксперты оценили траты России на борьбу с выбросами углерода при санкциях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 76,03 (-0,7) Инвестиции, 06 фев, 19:04 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 70,6 (+0,21) Инвестиции, 06 фев, 19:04
Iltalehti узнала о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции Политика, 08:51
Панарин установил новый рекорд клуба НХЛ Спорт, 08:47
Сенаторы США обратились к Facebook из-за российских разработчиков Технологии и медиа, 08:44
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:38
LetterOne выкупит долю британского партнера в фармактивах Кипра и Румынии Бизнес, 08:31
В Турции опровергли сообщение о найденном под завалами экс-игроке «Челси» Спорт, 08:31
ЦБ продлил «карантин» для переведенных в Россию с Запада акций и ОФЗ Инвестиции, 08:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Полянский заявил о просьбах семей украинских пленных оставить их в России Политика, 08:23
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:11
Эксперты оценили траты России на борьбу с выбросами углерода при санкциях Экономика, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
«Экономическая фантастика»: чем удивил отчет о занятости в США Pro, 07:57
WSJ сообщила об увеличении числа бездомных на востоке США Общество, 07:54
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 07:43
Война санкций ,  
0 

Эксперты оценили траты России на борьбу с выбросами углерода при санкциях

Институт ВЭБа: России потребуется ₽46,9 трлн для декарбонизации в условиях санкций
Запланированное властями сокращение чистых выбросов парниковых газов к 2050 году потребует 47 трлн руб. совокупных инвестиций, подсчитали в Институте ВЭБа. Санкции и трудности с импортом оборудования усложняют эту задачу
Фото: Максим Конанков / ТАСС
Фото: Максим Конанков / ТАСС

Санкции со стороны западных стран ограничивают выполнение части мер по декарбонизации экономики России, поскольку эффективность этого процесса во многом зависит от импортного оборудования и технологий. К такому выводу пришли эксперты центра устойчивого развития Института ВЭБа в докладе «Достижение Российской Федерацией «углеродной нейтральности» не позднее 2060 года», с которым ознакомился РБК.

По оценке авторов, последствия санкционного давления временно снизят объемы выбросов парниковых газов за счет замедления экономического роста, однако по мере адаптации и восстановления российской экономики выбросы увеличатся.

Для достижения целевого плана по снижению углеродного следа, предусмотренного правительственной стратегией социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, нужно проводить меры по декарбонизации — сокращение энергопотребления, повышение энергоэффективности, снижение углеродоемкости, развитие возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, альтернативных видов топлива, а также увеличение поглощения углерода за счет охраны и защиты лесов, создания карбоновых ферм и полигонов.

Реализация всех этих мер потребует 46,9 трлн руб. инвестиций в ценах 2021 года, что соответствует 0,73% ВВП ежегодно, оценили в Институте ВЭБа.

В январе 2022 года, до жестких санкций Запада, премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что ежегодные расходы на комплексные меры по снижению углеродного следа могут составить от 1 до 2% ВВП в горизонте до 2050 года.

Согласно утвержденной в конце 2021 года стратегии, к 2050-му нетто-выбросы парниковых газов должны сократиться до 630 млн т, а к 2060 году президент Владимир Путин поставил задачу выйти на полную углеродную нейтральность (обнуление разницы между выделением СО2 и его поглощением).

Читайте на РБК Pro
Как Россия избежала «экономического цунами»
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
Как оформить зарубежных удаленщиков без нарушения закона

Расчеты Института ВЭБа по прогнозу объемов выбросов основаны на предположении, что разные секторы экономики к 2050 году смогут с разным успехом решить задачу по снижению объемов выбросов. Если в таких секторах, как ТЭК и металлургия, получится сократить объем выбросов, несмотря на увеличение экономики, то химическая и транспортная отрасли могут не справиться и будут иметь в абсолютном выражении рост выбросов парниковых газов в полтора раза.

Влияние санкций

Для России изменения в мировой экономике выразились в снижении темпов роста национальной экономики и «повороте на Восток» во внешнеторговых отношениях, отмечается в докладе. В краткосрочной и среднесрочной перспективе это будет означать замедление роста российской экономики и, как следствие, снижение объема выбросов парниковых газов (относительно «досанкционной» траектории). Однако в долгосрочной перспективе экономика России восстановится, и выбросы парниковых газов могут значительно повыситься, пишут аналитики института.

По их оценке, введенные санкции ограничат выполнение части мероприятий по декарбонизации экономики России, особенно в части повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии — прежде всего из-за импортозависимости.

«Таким образом, важно развивать технологии, позволяющие повышать энергоэффективность и сокращать потребление энергии, иначе Российская Федерация может стать неконкурентоспособной в тех секторах, в которых завоевала определенную долю на международном рынке», — говорится в докладе. Прежде всего речь идет о секторах ТЭК и металлургии, продукция которых сопряжена с наибольшими выбросами среди прочих отраслей экономики, а существенная доля национальной продукции поставляется на мировой рынок, где требования по экологичности будут стоять на повестке, уточняют эксперты ВЭБа.

Удорожание декарбонизации

По итогам 2022 года промышленное производство в России сократилось на 0,6% на фоне санкций, однако в энергетическом секторе, с которым связано примерно три четвертых выбросов парниковых газов, падения не зафиксировано. «Поэтому говорить о снижении выбросов и углеродоемкости на производстве не приходится», — замечает партнер группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Владимир Лукин.

По его мнению, в условиях санкций декарбонизация действительно будет обходиться компаниям дороже (по сравнению со стоимостью реализации климатических проектов в 2021–2022 годах) именно из-за ограничения доступности технологий. «Если раньше имелся выбор поставщиков, то сейчас нам доступны поставщики лишь из дружественных стран. Стоимость климатических решений будет возрастать, в том числе за счет роста транспортных издержек из-за нарушенных цепочек поставки», — полагает он.

Оценки Института ВЭБа по расходам на декарбонизацию значительно ниже оценок, которые озвучивались «ВТБ Капиталом» осенью 2021 года: согласно их оценкам, сокращение выбросов к 2050 году на 60% от уровня 2019 года потребует 102,7 трлн руб., а выход на углеродную нейтральность обойдется почти в 480 трлн руб. к 2060 году.

Руководитель группы рейтингов устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Юлия Катасонова допускает временное снижение выбросов за счет спада экономики, но предупреждает, что компаниям в любом случае нужно смириться с необходимостью инвестировать в декарбонизацию. «В части бюджета инвестиционных программ, скорее всего, затраты будут выше прогнозов, заложенных в 2021 году. Насколько эти расходы будут выше запланированных — пока сказать сложно, потому что это будет зависеть от многих макроэкономических факторов, а также выбора иностранных производителей», — говорит она.

По мнению Катасоновой, «поворот на Восток» не снизит важность климатической повестки на фоне планов Китая ввести трансграничное углеродное регулирование на горизонте пяти—восьми лет. Этого времени как раз хватит на то, чтобы наладить поставки оборудования или разработать собственное, добавляет она.

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
изменения климата выбросы ESG импортозамешение
Материалы по теме
Власти поручили определить размер оборотного штрафа за вредные выбросы
Бизнес
Байден счел изменение климата опаснее ядерной войны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter