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Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту населения России

Если раньше министерство прогнозировало прирост населения на 300–400 тыс. человек ежегодно, то теперь ожидает рост на 200 тыс. К 2024 году население должно вырасти до 147,5 млн человек, рассчитывает Минэк
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития снизило ожидания по росту численности населения России до 2024 года. Прогноз входит в пакет документов, внесенных в Госдуму вместе с поправками к федеральному бюджету на 2020–2022 годы.

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения России составляет 146,74 млн человек (.xls).

Обновленный прогноз, составленный с учетом новых мер поддержки рождаемости, объявленных президентом в послании к Федеральному собранию, предполагает, что численность населения России составит:

  • 2020 год — 146,8 млн вместо 147 млн человек из предыдущей версии прогноза;
  • 2021 год — 147 млн (147,3 млн человек);
  • 2022 год — 147,2 млн (147,7 млн);
  • 2023 год — 147,4 млн (148,2 млн);
  • 2024 год — 147,5 млн (148,7 млн).

Таким образом, если раньше предполагалось, что население будет расти на 300–400 тыс. человек ежегодно, то теперь Минэкономразвития ожидает более скромных темпов — на уровне 200 тыс. человек в год.

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Росстат прогнозирует убыль населения

Расчеты Минэкономразвития идут вразрез с демографическим прогнозом Росстата. Согласно его среднему варианту, в 2020 году население России сократится на 90,6 тыс. человек и впоследствии убыль будет только расти.

Так, к 2024 году Росстат прогнозирует сокращение численности до 145,9 млн человек.

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Население России сокращается с 2018 года, в 2009–2017 годах оно непрерывно росло. Естественная убыль населения, согласно данным Росстата, не компенсируется за счет миграции. В 2024 году она превысит миграционный прирост в два раза, а на спад пойдет только с 2027 года.

Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) к 2035 году, согласно прогнозу Росстата, вырастет с 1,503 в 2019 году до 1,579. При этом к 2025 году коэффициент рождаемости обвалится до 1,415. Это расходится с планами правительства: в нацпроекте «Демография» заложено увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину к 2024 году.

Этому должны способствовать меры социальной поддержки, о которых объявил в январе президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. В частности, с 2020 года материнский капитал начнут выплачивать при рождении первого ребенка (466,6 тыс. руб.), а сама программа продлена до 2026 года. Размер материнского капитала для семьи с двумя детьми увеличивается до 616,6 тыс. руб. Семьи с детьми от трех до семи лет, живущие на доходы ниже прожиточного минимума на человека, получат право на ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума, а с 2021 года — целого прожиточного минимума.

Автор: Анна Гальчева
При участии: Юлия Старостина
Теги: Минэкономразвития, численность населения, прогноз
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