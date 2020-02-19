Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту населения России

Если раньше министерство прогнозировало прирост населения на 300–400 тыс. человек ежегодно, то теперь ожидает рост на 200 тыс. К 2024 году население должно вырасти до 147,5 млн человек, рассчитывает Минэк

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития снизило ожидания по росту численности населения России до 2024 года. Прогноз входит в пакет документов, внесенных в Госдуму вместе с поправками к федеральному бюджету на 2020–2022 годы.

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения России составляет 146,74 млн человек (.xls).

Обновленный прогноз, составленный с учетом новых мер поддержки рождаемости, объявленных президентом в послании к Федеральному собранию, предполагает, что численность населения России составит:

2020 год — 146,8 млн вместо 147 млн человек из предыдущей версии прогноза;

2021 год — 147 млн (147,3 млн человек);

2022 год — 147,2 млн (147,7 млн);

2023 год — 147,4 млн (148,2 млн);

2024 год — 147,5 млн (148,7 млн).

Таким образом, если раньше предполагалось, что население будет расти на 300–400 тыс. человек ежегодно, то теперь Минэкономразвития ожидает более скромных темпов — на уровне 200 тыс. человек в год.