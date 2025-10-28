Bloomberg рассказал о разрушительном воздействии ИИ на мировую экономику

Движение в сторону развития технологий и автоматизации рабочего процесса вызовет перераспределение рабочих мест, полагают эксперты. Некоторые профессии могут просто исчезнуть

Внедрение искусственного интеллекта способно заменить представителей ряда профессий и привести к перераспределению рабочих мест, а также отразиться на мировой экономике. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Миллиарды долларов, которые вкладываются в развитие искусственного интеллекта, приведут к изменениям, грозящим разрушить мировую экономическую систему, заявил генеральный директор PJT Partners Inc. Пол Таубман.

PJT Partners Inc. — инвестиционно-консультационный банк, специализирующийся на стратегическом консультировании.

Таубман отметил, что движение в сторону развития технологий, автоматизации и оптимизации рабочего процесса неизбежно приведет к перераспределению рабочих мест. По его мнению, если люди начнут беспокоиться, видя, как другие теряют работу из-за ИИ, ситуация может стать еще более нестабильной.

Генеральный директор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон согласился с тем, что искусственный интеллект способен заменить некоторые профессии. «Есть профессии, которые исчезнут, но это не значит, что не будут созданы новые», — заявил он.

Goldman Sachs Group Inc. — одна из крупнейших инвестиционных банковских групп в мире, основанная в 1869 году в США.

«Вы не можете научить [искусственный интеллект] строить отношения, доверять и давать советы», — добавил Соломон.

Весной 2024 года ВТБ провел опрос жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек. Среди 1,5 тыс. респондентов почти 40% выразили опасение, что на работе их заменит искусственный интеллект. Больше всего были обеспокоены этим сотрудники банковской и финансовой сферы (55%), специалисты IT (45%), торговли и общепита (44%).

Боятся того, что их заменит ИИ, также сотрудники сферы транспорта (39%), здравоохранения (38%), промышленности (37%), образования (34%) и строительства (31%), свидетельствовали результаты исследования.

Большинство участников опроса (85%) заявили, что крупные компании должны ограничивать возможности предлагаемых решений на основе ИИ ради соблюдения этических норм. 69% опрошенных думают, что стоит ограничить применение технологий на законодательном уровне.