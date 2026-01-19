Минпромторг показал новый интерьер импортозамещенного SJ100
Минпромторг показал новый интерьер импортозамещенного российского самолета Superjet 100 (SJ100). Ведомство опубликовало фото в телеграм-канале.
Компоновка самолета рассчитана на 100 пассажиров. Интерьер установили специалисты филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Кресла произведены ОКБ «Аэрокосмические системы».
Эту модель представят на выставке Wings India 2026 в конце января.
«Самолет оформлен в специальной ливрее, выполненной с элементами цветов национального флага Индии», — говорится в сообщении.
Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью.
О завершении импортозамещения двигателей на Superjet сообщил в начале сентября президент Владимир Путин, когда посетил завод «ОДК — Кузнецов» госкорпорации «Ростех».
В марте 2025 года лайнер совершил первый полет с российским двигателем ПД-8, в сентябре «Ростех» опубликовал видео полета полностью импортозамещенного самолета. В ноябре SJ100 испытали водой — самолет проехал по ВПП через бассейн размером 70 × 12 м.
