В Минэке ответили на заявления о заморозке инвестпроектов из-за пошлин

Курсовая экспортная пошлина напрямую затронула семь «защищенных» инвестпроектов из 64, сообщили РБК в Минэкономразвития. Информации об их заморозке ведомство не получало. Ранее на это пожаловался глава РСПП Александр Шохин

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Инвестиции в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) реализуются по плану, несмотря на введенную в октябре экспортную курсовую пошлину. Об этом РБК заявили в Минэкономразвития.

«Реализация механизма СЗПК идет в плановом режиме. Минэкономразвития не получало информацию от компаний, заключивших СЗПК, или от тех, кто планирует это сделать, о «замораживании» проектов.<...> Из 64 проектов СЗПК введенная пошлина касается только 16 проектов, а напрямую затронет только семь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минэкономразвития уточнили, что на обычные экспортные пошлины распространяется так называемая стабилизационная оговорка — то есть сохранение для инвестора, заключившего соглашение, неизменности регуляторных условий, в том числе налогового законодательства. Однако оговорка действительно не затрагивает сентябрьское постановление правительства, которым были введены до конца 2024 года экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. «Курсовая рента» в ее рамках составляет от 4 до 7% от таможенной стоимости товара.

«В то же время отметим, что при снижении курса рубля относительно доллара увеличивается маржинальность инвестиционных проектов. Это позволит покрыть расходы от пошлин и в долгосрочной перспективе проекты останутся рентабельными», — заявили в ведомстве.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что после введения курсовых экспортных пошлин многие компании приостановили свои проекты. «После октябрьского повышения экспортных пошлин многие компании на холд поставили свои проекты, которые входят в СЗПК, потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка», — сказал он.

По словам Шохина, в данный момент бизнес пытается «убедить правительство в поправках в законодательство о СЗПК стабилизационную оговорку распространить на всю фискальную нагрузку».