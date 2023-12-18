 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Минэке ответили на заявления о заморозке инвестпроектов из-за пошлин

Минэкономразвития: введенные курсовые пошлины коснутся 16 инвестпроектов из 64
Курсовая экспортная пошлина напрямую затронула семь «защищенных» инвестпроектов из 64, сообщили РБК в Минэкономразвития. Информации об их заморозке ведомство не получало. Ранее на это пожаловался глава РСПП Александр Шохин
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Инвестиции в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) реализуются по плану, несмотря на введенную в октябре экспортную курсовую пошлину. Об этом РБК заявили в Минэкономразвития.

«Реализация механизма СЗПК идет в плановом режиме. Минэкономразвития не получало информацию от компаний, заключивших СЗПК, или от тех, кто планирует это сделать, о «замораживании» проектов.<...> Из 64 проектов СЗПК введенная пошлина касается только 16 проектов, а напрямую затронет только семь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минэкономразвития уточнили, что на обычные экспортные пошлины распространяется так называемая стабилизационная оговорка — то есть сохранение для инвестора, заключившего соглашение, неизменности регуляторных условий, в том числе налогового законодательства. Однако оговорка действительно не затрагивает сентябрьское постановление правительства, которым были введены до конца 2024 года экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. «Курсовая рента» в ее рамках составляет от 4 до 7% от таможенной стоимости товара.

Шохин заявил о заморозке инвестпроектов из-за экспортных пошлин
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

«В то же время отметим, что при снижении курса рубля относительно доллара увеличивается маржинальность инвестиционных проектов. Это позволит покрыть расходы от пошлин и в долгосрочной перспективе проекты останутся рентабельными», — заявили в ведомстве.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что после введения курсовых экспортных пошлин многие компании приостановили свои проекты. «После октябрьского повышения экспортных пошлин многие компании на холд поставили свои проекты, которые входят в СЗПК, потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка», — сказал он.

По словам Шохина, в данный момент бизнес пытается «убедить правительство в поправках в законодательство о СЗПК стабилизационную оговорку распространить на всю фискальную нагрузку».

Читайте на РБК Pro
Почему Chat GPT не стал «убийцей Google» и что ждет Сэма Альтмана дальше
Pfizer начала большую реструктуризацию. Что будет с акциями компании
Какой доход может принести коммерческая недвижимость в Москве
5 ключевых навыков 2024 года, которые можно развить с помощью шахмат
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика Минэкономразвития экспортные пошлины
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Богомаз сообщил об обстреле брянского села Сопычи Политика, 18:53
Рыбопромышленники «отбились» от запрета импорта рыбы с Фарерских островов Бизнес, 18:53
Акции АЛРОСА слабо отреагировали на санкции ЕС против российских алмазов Инвестиции, 18:45
Инфляционные ожидания населения достигли максимума с марта 2022 года Финансы, 18:44
Эрдоган подарил Орбану электрокар и получил в ответ коня Политика, 18:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:31
ГЧП в малых городах: почему оно не работает и можно ли это исправить Отрасли, 18:26
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Польские дальнобойщики снова заблокировали КПП на границе с Украиной Политика, 18:24
Как соблюдать требования регулятора в кибербезопасности в разных отраслях Отрасли, 18:23
Три технологии, способные изменить экономику и жизнь Тренды, 18:19
Винер обжалует в CAS решение об отстранении на два года Спорт, 18:19
ЕС утвердил новый пакет санкций против России Политика, 18:11
В Минэке ответили на заявления о заморозке инвестпроектов из-за пошлин Экономика, 18:09
ПСБ и фонд «Защитники Отечества» выдали первые совместные платежные карты Пресс-релиз, 18:08