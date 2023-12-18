Число россиян в отпуске за свой счет стало рекордным за 10 лет

В третьем квартале 2023 года число работников, бравших отпуск за свой счет, превысило 3,4 млн человек — это рекорд как минимум за десять лет. Может ли такая динамика быть симптомом скрытой безработицы — в материале РБК

Фото: Роман Балаев / ТАСС

Количество работников крупных и средних организаций, побывавших в отпуске без сохранения заработной платы, в июле–сентябре 2023 года составило 3,44 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом годовой давности оно выросло на 4% и установило рекорд как минимум за 10 лет (весь период доступной сопоставимой статистики), говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата (есть у РБК). Прямые данные Росстата, проверенные РБК, подтверждают рекорд по крайней мере с 2013 года.

Параллельно — в 2,4 раза за год — снизилось число сотрудников в простое: впервые за десятилетие оно оказалось на отметке ниже 100 тыс. — чуть менее 99 тыс. человек.

Ситуация наблюдается на фоне нехватки персонала и рекордного снижения безработицы: согласно опросным данным Росстата, уровень безработицы в России летом был на уровне 3%, а в октябре снизился до очередного исторического минимума — 2,9%.

Рост числа отпускников за свой счет на фоне снижения количества сотрудников в простое может свидетельствовать об усилении проблемы скрытой безработицы: работодателю в сложной экономической ситуации выгоднее вынудить работников уйти в отпуск без содержания, чем оплачивать простой, считают эксперты. С другой стороны, по их оценкам, это может быть обратной стороной увеличения объема сверхурочной работы в компаниях, которую сотрудники пытаются компенсировать отгулами (достаточно уйти в однодневный отгул, чтобы попасть в статистику отпусков без сохранения зарплаты).

Скрытая безработица наблюдается, когда безработица высока, а предложение новых позиций на рынке труда минимально, указали во ВНИИ труда Минтруда России. В этом случае сотрудник заинтересован в сохранении формальной связи с предприятием. В текущих условиях такой мотивации у работника нет: на рынке достаточно предложений о работе, констатируют там.

Меньше простоев, больше отпусков

В ситуации устойчивого дефицита кадров российские предприятия работают с полной загрузкой, отмечают аналитики FinExpertiza. Количество работников крупных и средних компаний, находящихся в простое, в третьем квартале 2023 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года в 2,4 раза: с 239,8 тыс. до 98,8 тыс. человек.

Число простоев на предприятиях резко возросло в связи с остановкой многих производств после введения санкций в 2022 году: во втором квартале прошлого года в течение какого-либо периода вынужденно не работали около 345 тыс. человек. Однако уже с третьего квартала, по мере адаптации промышленности к санкционному шоку, количество простоев начало планомерно сокращаться, в итоге достигнув нынешнего минимального уровня, отмечают эксперты. Общее количество простоев в третьем квартале сократилось преимущественно благодаря обрабатывающей промышленности, где число вынужденно отстраненных от работы сотрудников снизилось на 64% за год.

Снижение простоев в третьем квартале 2023 года сопровождалось ростом числа работников, взявших отпуск без сохранения зарплаты, — на 142,3 тыс. человек за год, то есть примерно на аналогичную величину, отмечают аналитики. В итоге количество ушедших в отпуск за свой счет достигло десятилетнего максимума в 3,44 млн человек (или 10% среднесписочной численности сотрудников средних и крупных организаций). Для сравнения: годом ранее их было чуть менее 3,3 млн, в 2021 году в третьем квартале — 3,12 млн человек.

Методология В основу исследования легли данные Росстата о неполной занятости и движении работников на крупных и средних предприятиях всех видов экономической деятельности и форм собственности со штатной численностью более 15 человек. Частичная занятость включает в себя три категории сотрудников: трудящихся неполное время (менее 40 часов в неделю) по инициативе работодателя либо по соглашению сторон;

находящихся в простое;

взявших отпуск без сохранения заработной платы. Работник попадает в статистику по простоям, неполным ставкам или отпускам без содержания в случае пребывания в соответствующем статусе от одного дня и более в течение квартала.

Сильнее всего число бравших отпуск за свой счет в третьем квартале выросло в строительстве (+14%), научной и технической деятельности (+7%), здравоохранении и образовании (+6%), говорится в исследовании.

При этом численность работающих неполное время (менее 40 часов в неделю) по инициативе работодателя либо по соглашению сторон в третьем квартале оценивалась в 1 млн человек, это на 50 тыс. меньше, чем год назад, отмечают аналитики.

В результате суммарная численность работников, трудившихся в режиме неполной занятости по тем или иным причинам (простои, отпуск без содержания, неполное рабочее время), в третьем квартале 2023 года составила 4,61 млн человек (13,7% списочной численности). Это примерно соответствует уровню годичной давности — в третьем квартале 2022 года частично занятых было 4,66 млн человек (14% списочной численности).

Риски скрытой безработицы

Сокращение простоев при одновременном росте числа отпусков без содержания может быть связано с двумя причинами, говорится в исследовании. Во-первых, предприятия стараются максимально загружать мощности, поэтому большинство экономически активного населения обеспечено работой. В этой ситуации у части сотрудников, ранее готовых трудиться сверхурочно и больше зарабатывать, со временем появляется запрос на отдых, поэтому они отказываются от переработок, а кто-то даже решает брать дополнительные выходные дни.

Однако возможен и другой сценарий, при котором предприятия, испытывающие финансовые трудности, заставляют сотрудников уходить в отпуск без содержания, допускают в FinExpertiza. Более того, подчиненных изначально могут отправлять в простой (он должен оплачиваться в размере 2/3 зарплаты) или урезать ставку, а уже потом, если период неработы затягивается и становится для предприятия накладным, — в отпуск за свой счет. «В этом случае формально добровольный неоплачиваемый отпуск в действительности будет являться одной из форм скрытой безработицы», — отмечают аналитики.

Третий квартал — это лето, то есть период, когда традиционно наблюдается увеличение числа взявших отпуск, в том числе за свой счет, указывает профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. Однако она согласна, что отчасти тренды третьего квартала могут свидетельствовать о проблеме скрытой безработицы.

«У ряда предприятий сейчас не очень хорошо с ресурсами. Чтобы решить кадровую проблему, они были вынуждены включиться в зарплатную гонку, при этом заемные средства дорогие, возможностей для модернизации немного. Поэтому для некоторых компаний может приобретать актуальность старая практика, когда работников всеми правдами и неправдами вынуждают писать заявление на отпуск за свой счет, чтобы не оплачивать простой. Тем более летом для этого есть сезонные предпосылки», — отмечает она.

Тренд на увеличение числа граждан в отпуске за свой счет действительно есть, но он не резкий, поэтому говорить о масштабных рисках для рынка труда рано, полагает старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Скорее всего, рост отпусков за свой счет связан с увеличением продолжительности рабочего времени и интенсификацией труда на фоне дефицита кадров», — полагает он.

Впрочем, отследить увеличение продолжительности рабочего времени по официальной статистике крайне сложно из-за того, что работодатели зачастую формально подходят к сдаче соответствующей отчетности, отмечает Ляшок. В третьем квартале 2023 года количество отработанных часов в среднем на одного занятого фактически не изменилось, составив 37,5 часа в неделю, следует из данных статслужбы. При этом в первом квартале, например, показатель установил рекорд и достиг 38,5 часа, писал РБК.

Количество отработанных часов по итогам третьего квартала в этом году выше, чем за аналогичный период прошлого года, указали во ВНИИ труда. Так, средняя продолжительность рабочего дня за январь—сентябрь 2023 года составила 7,12 часа, тогда как в 2022 году — 7,05.

Там также обратили внимание на рост среднемесячной численности занятых, которая в третьем квартале составила максимальные 74,1 млн человек. Высокая вовлеченность в занятость достигается за счет молодежи (в том числе студентов) и граждан, которые имеют семейные обязанности (например, уход за пожилыми родственниками). «Таким образом, среди работающих граждан несколько увеличилось число сотрудников, которые прежде не работали и нуждаются в дополнительном времени для решения учебных или семейных вопросов», — отметили во ВНИИ труда.