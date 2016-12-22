Всемирный банк дал Украине финансовые гарантии на $750 млн

Украина получила от Всемирного банка финансовые гарантии на $750 млн, что позволит Киеву привлекать кредиты на более выгодных условиях. Гарантии будут действовать десять лет

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Киеву финансовых гарантий на сумму $750 млн. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

В сообщении организации говорится, что эти гарантии нацелены на «поддержку важных реформ в банковской сфере, борьбе с коррупцией, землепользовании в сельском хозяйстве, пенсиях, коммунальных субсидиях и здравоохранении». По планам, гарантия ВБ позволит Киеву привлечь с внешних рынков до $1 млрд кредитов.

Решение Всемирного банка президент Петр Порошенко прокомментировал в своем Facebook. «Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе. Такие решения, как сегодняшнее, добавляют уверенности в том, что мы идем правильным путем», — написал украинский президент.

О рассмотрении Всемирным банком финансовых гарантий для Украины в конце ноября сообщал украинский Минфин. «Гарантия будет действовать десять лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка», — сообщали в ведомстве.

Предоставление финансовых гарантий Украине означает, что Всемирный банк фактически поручился за Киев по вопросу выдачи кредитов Украине на соответствующую сумму. В настоящее время украинские власти продолжают переговоры с МВФ в рамках программы сотрудничества. В середине ноября премьер Владимир Гройсман заявлял, что Киев рассчитывает получить очередной транш фонда в декабре. Для этого Украина должна была сначала утвердить проект бюджета 2019 года.

В середине октября Международный валютный фонд достиг соглашения с Украиной о предоставлении кредита на $3,9 млрд. В МВФ отметили, что новый кредит по программе stand by рассчитан на 14 месяцев и заменит существующее соглашение, заключенное в 2015 году и истекающее в марте 2019 года. Первый транш по новой программе должен составить $1,5 млрд.

Летом глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил, что Киев будет способен самостоятельно выплачивать долги вплоть до 2020 года и тем самым пройти через период пиковых платежей. «Дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ», — предупредил он.