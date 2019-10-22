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Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

Ценовая ситуация на рынке гречки является стабильной, сообщили РБК в Минсельхозе.

«В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что валовые сборы гречихи заметно колеблются по годам из-за погодных условий. В 2019 году ожидается около 750 тыс. т урожая гречихи, что является средним числом на уровне многолетних показателей, пояснили в Минсельхозе.

В ведомстве напомнили, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году (более 1,5 млн т) средние цены производителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Сейчас средняя цена сельхозпроизводителей составляет 13,6 руб. за кг, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, сообщили в Минсельхозе.

В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили РБК, что организация не получала данные от поставщиков о возможном повышении цен на гречку от поставщиков. По информации Ассоциации, такие уведомления ряд сетей получили от поставщиков. Эксперты связывают это с рыночными причинами. «Предыдущие два года цена на гречку была стабильно низкой и производители сократили площади посева, что могло привести к уменьшению поставок и соответствующему росту цены», — отметили эксперты. Тем не менее существующих объемов гречки хватает для внутреннего потребления и ее дефицита не ожидается, считают эксперты.

Бизнес
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Ранее сегодня «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров сообщили о росте оптовых поставок гречки на 5–50%. В числе сообщивших об этом были представители «Ашана» и «Ленты». Из-за этого стоимость крупы вырастет на 5–10% после Нового года, указывалось в материале.

По данным Минсельхоза, выращивание гречихи ведется в 49 субъектах России. К шести регионам-лидерам, на которые в целом по стране приходится около 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Республика Башкортостан, Оренбургская, Курская, Воронежская и Орловская области.

Теги: Минсельхоз, цены, гречка
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