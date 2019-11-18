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Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Компания из Кемерово после типичной схемы налоговой экономии успешно оспорила доначисления почти на 12 млн руб. Прежде суды в подобных делах соглашались с налоговыми органами, отмечают опрошенные РБК юристы
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды. До этого решения судебная практика в целом соглашалась c подходом Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали РБК эксперты.

Предприятию на Кузбассе ранее доначислили 15 млн руб. НДС и налога на прибыль по относительно новой статье 54.1 Налогового кодекса. Все решения региональных инспекций по этой статье проверяет центральный аппарат ФНС, поэтому у бизнеса практически нет шансов рассчитывать на отмену решения.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС

Обжегшись на молоке

Как следует из решения Арбитражного суда Кемеровской области, комбинат «Кузбассконсервмолоко» покупал сырое молоко у трех перекупщиков. Однако, как установили налоговые органы во время выездной проверки, посредники участвовали в поставке лишь на бумаге — фактически молоко продали напрямую сельхозпроизводители, которые освобождены от НДС.

Включение фиктивных посредников в цепочку поставок позволило молочному комбинату учесть их наценку в расходах и, соответственно, заплатить меньше налога на прибыль, а также необоснованно получить вычеты по НДС. Схема была организована в период, когда комбинатом управляла «УК Синергия». До и после этого в документах оформлялись прямые отношения с производителями молока, без посредников.

Это распространенный вариант налоговой оптимизации в агропромышленном комплексе, рассказала РБК партнер Deloitte Юлия Орлова. «Реальными поставщиками молока выступали сельхозпроизводители, которые освобождены от НДС. Таким образом был сформирован фиктивный документооборот для возврата НДС из бюджета», — пояснила эксперт.

В результате компании доначислили 4,2 млн руб. НДС и 11,8 млн руб. налога на прибыль, а также пени и штрафы. Руководители комбината не согласились доплатить налоги и подали иск.

В суде налоговые органы доказали, что все посредники при поставках были подконтрольны одной группе лиц: имели одинаковые IP-адреса и телефоны, а отчетность всех трех фирм хранилась у одного бухгалтера. Суд согласился с выводами о фиктивных отношениях с контрагентами и оставил доначисления по НДС в силе.

Однако в остальном суд занял сторону бизнеса и отменил доначисления по налогу на прибыль. Как поясняется в решении суда, комбинат понес реальные расходы на поставки молока, хотя отношения с производителями и не были оформлены официально. К тому же налоговая инспекция не представила расчеты необоснованной наценки.

Статья 54.1 Налогового кодекса действует с августа 2017 года. Она обобщила критерии агрессивных схем ухода от налогов. Злоупотреблением считается умышленное искажение отчетности: учет фиктивных сделок, а также операции без разумных экономических причин, сделки с единственной целью сэкономить на налогах. Кроме того, статья требует от бизнеса проявлять «должную осмотрительность и осторожность» при выборе контрагентов.

Как складывалась судебная практика

В практике по подобным сделкам — когда происходят реальные поставки, но от сомнительных контрагентов — доначисления налогов на прибыль практически сошли на нет с 2012 года. В большинстве случаев недоимка вменялась только по НДС, а по налогу на прибыль претензии не предъявлялись, рассказал РБК партнер Taxology Алексей Артюх. Такая практика сформировалась после решения президиума Высшего арбитражного суда по делу Камского завода железобетонных изделий.

Однако после принятия статьи 54.1 ФНС попыталась переломить эту практику, отмечают юристы, — появилась возможность доначислять налог на прибыль. Поскольку норма относительно новая — практики мало, а разъяснений Верховного суда пока не было, — некоторые судьи стали ориентироваться на позицию ФНС, пренебрегая прежними.

Кроме того, новая норма снизила для налоговых органов стандарт доказывания, рассказал директор практики разрешения споров КПМГ Антон Степанов. «Проводить проверки стало проще, а доначислений по ним стало больше», — констатировал он.

Тенденция, по словам юристов, вызывает большое беспокойство бизнеса. Нередки ситуации, когда по реальным сделкам налоговые органы просто исключают затраты на реально купленные товары из учета компаний, что приводит к непомерному налогообложению, рассказал Артюх. Общая сумма взысканий, по его словам, может достигать 70% суммы самой сделки. «Конечно, это уже похоже на несоразмерное, конфискационное налогообложение, выдержать которое способен не каждый бизнес. В некоторых случаях это может приводить даже к банкротствам», — отмечает юрист.

Справедливое решение

Решение суда в Кемеровской области — первое в практике по ст. 54.1 НК, в котором суд занял сторону бизнеса, указав на необходимость применения расчетного метода, пояснил Антон Степанов из КПМГ. По расчетному методу нужно исключать из расходов компании только маржу, оставшуюся в распоряжении «плохих поставщиков».

Суд абсолютно правильно отменил доначисления по налогу на прибыль, уверен Алексей Артюх из Taxology. «Иначе компания была вынуждена платить налог не с прибыли после понесенных расходов, а с оборота. Это нарушает принципы справедливого, экономически обоснованного и равного налогообложения», — подчеркивает он. «Повышенное, избыточное налогообложение не должно превращаться в наказание, в качестве такового и так выступают штрафы и пени», — добавил юрист.

Автор: Ольга Агеева
Теги: ФНС, налоговая оптимизация, агрокомплекс, налоги
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