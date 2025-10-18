 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Bloomberg сообщил о требовании МВФ от Украины девальвировать гривну

Bloomberg: МВФ настаивает на девальвации гривны
Сюжет
Военная операция на Украине
МВФ считает, что контролируемая девальвация поможет улучшить финансовое положение страны. Однако Нацбанк возражает против такого шага из-за рисков инфляции и общественного недовольства

Международный валютный фонд (МВФ) оказывает давление на Национальный банк Украины, требуя девальвировать национальную валюту перед переговорами о кредите, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По мнению МВФ, контролируемая девальвация гривны поможет улучшить непростое финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте. Однако, по словам собеседников, Нацбанк возражает против такого шага из-за рисков инфляции и общественного недовольства.

Украина получила большую часть из $15,6 млрд США по программе МВФ, согласованной в 2023 году, и сейчас стороны ведут переговоры о новом кредите, который может составить $8 млрд.

Нацбанк Украины опустил курс гривны до исторического минимума
Финансы
Фото:Денис Демьянчук / Shutterstock

Глава фонда Кристалина Георгиева планирует посетить Киев для обсуждения нового кредитного пакета для поддержки украинской экономики. Последний раз она приезжала в страну в феврале 2023 года, отмечает «РБК Украина».

Девальвация может привести к увеличению доходов бюджета в номинальном выражении, поскольку экспортные контракты деноминированы в иностранной валюте, сообщает Bloomberg. Регулятор не спешит уступать давлению МВФ из-за потенциального ущерба для экономики. Бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, а девальвация может подтолкнуть инфляцию, которая может уничтожить фискальную подушку безопасности, поясняет агентство.

Весной Нацбанк Украины перестал считать официальный курс гривны к рублю, белорусскому рублю и еще ряду валют. В октябре 2023 года регулятор отменил фиксированный курс гривны к доллару США и перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.

На этой неделе зампредседателя Национального банка Алексей Шабан выразил сомнения в возможности внедрения цифровой гривны в 2027 году из-за значительных финансовых ресурсов, пишет Forbes.ua.

