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Нацбанк Украины перестанет рассчитывать официальный курс гривны к рублю

Сейчас на Украине две группы валют для расчета официального курса: ежедневный и ежемесячный. НБУ сформирует один перечень, в который войдут в том числе валюты стран, обеспечивающих не менее 95% товарооборота с Украиной
Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press
Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press

Национальный банк Украины (НБУ) больше не будет рассчитывать официальный курс гривны к российскому рублю. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале. Изменения вступят в силу с 31 марта 2025 года.

По состоянию на 25 марта Нацбанк Украины установил следующий курс гривны по отношению к российскому рублю: 4,9 грн/10 руб.

Решение о прекращении расчета НБУ также принял в отношении белорусского рубля, бразильского реала, армянского драма, ливийского динара и других валют. В качестве причины Нацбанк Украины назвал рост уровня автоматизации расчетов, который уменьшил операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют.

Нацбанк Украины опустил курс гривны до исторического минимума
Финансы
Фото:Денис Демьянчук / Shutterstock

Сейчас на Украине две группы валют для расчета официального курса — ежедневный (33 валюты) и ежемесячный (24 валюты). НБУ сформирует один — ежедневный — перечень, в который войдут валюты первой группы классификатора и валюты стран, обеспечивающих не менее 95% товарооборота с Украиной. В списке будет 41 валюта. Перечень станут корректировать раз в три года на основании актуальных данных о товарообороте. 

В октябре 2023 года Нацбанк Украины отменил фиксированный курс гривны к доллару США и перешел в режим управляемой гибкости обменного курса. Украинский регулятор назвал это инструментом адаптации экономики к меняющимся внутренним и внешним условиям.

В декабре 2024 года Нацбанк Украины потратил на поддержание стабильности гривны рекордные $5,3 млрд. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2022 года — $3,99 млрд.

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Мелиса Савина
гривна российский рубль белорусский рубль Украина курсы валют
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