Нацбанк Украины опустил курс гривны до исторического минимума

Фото: Денис Демьянчук / Shutterstock

Национальный банк Украины (НБУ) объявил официальный курс валюты на 7 января — 42,195 гривны за доллар, это новый исторический минимум.

6 января установленный регулятором курс составлял 42,088 гривны за $1.

При этом в декабре 2024 года НБУ потратил на поддержание гривны рекордные $5,3 млрд.

НБУ держал курс доллара почти неизменным с конца июля 2024 года. Однако в конце ноября регулятор немного отпустил национальную валюту. Тогда курс доллара к гривне несколько раз обновлял исторический максимум.

«Страна UA» связывала ослабление гривны с девальвацией, валютной либерализацией и действиями Нацбанка на межбанковском рынке.

Падению курса гривны предшествовало решение регулятора о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., до 13% годовых.

Украинский Нацбанк с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар вплоть до октября 2023 года.