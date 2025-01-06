Нацбанк Украины опустил курс гривны до исторического минимума
Национальный банк Украины (НБУ) объявил официальный курс валюты на 7 января — 42,195 гривны за доллар, это новый исторический минимум.
6 января установленный регулятором курс составлял 42,088 гривны за $1.
При этом в декабре 2024 года НБУ потратил на поддержание гривны рекордные $5,3 млрд.
НБУ держал курс доллара почти неизменным с конца июля 2024 года. Однако в конце ноября регулятор немного отпустил национальную валюту. Тогда курс доллара к гривне несколько раз обновлял исторический максимум.
«Страна UA» связывала ослабление гривны с девальвацией, валютной либерализацией и действиями Нацбанка на межбанковском рынке.
Падению курса гривны предшествовало решение регулятора о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., до 13% годовых.
Украинский Нацбанк с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар вплоть до октября 2023 года.
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